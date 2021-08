Peduli Kesulitan di Tengah Pandemi, Warga Blang Mangat Serbu Pasar Murah 

Warga memadati lokasi pasar murah yang digelar Disperindagkop Aceh bersama Disperindakop dan UKM Lhokseumawe di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Kamis (19/8/2021).

Sekitar tiga jam mulai pukul 09.00 WIB-12.00 WIB, berbagai jenis sembako yang sediakan habis terjual. Kadisperindakop dan UKM Lhokseumawe, Ramli menjelaskan, pasar murah itu diadakan guna membantu kesulitan warga di tengah pandemi Covid-19.

Pasar murah di Lhokseumaqe berlangsung selama empat hari yakni 19-22 Agustus 2021. "Setiap harinya, pasar murah berlangsung di lokasi yang berbeda. Khusus hari ini (kemarin) pasar murah berlangsung di Meunasah Teungoh, Blang Mangat,” paparnya.

Di pasar murah dijual sejumlah komuniti diantaranya beras dengan harganya yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 3 ribu per kilogram. Gula dengan harganya yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 3 ribu per kilogram. Minyak goreng dengan harga yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 3 ribu per kilogram.

Lalu, tepung terigu dengan harganya yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 3 ribu per kilogram, serta telur ayam dengan harganya yang sudah disubsidi pemerintah sebesar Rp 250 per butir. "Untuk satu lokasi pasar murah, disediakan beras sebanyak 2.250 kg, gula sebanyak 2.250 kg, minyak goreng sebanyak 1.750 kg, tepung terigu 500 lg, dan telur ayam sebanyak 7.600 butir," paparnya.

Untuk hari pertama, kata Ramli, masyarakat sangat antusias untuk membeli berbagai sembako yang disediakan. "Hanya sekitar tiga jam, seluruh sembako habis terjual," katanya.

Pasar murah di Kota Lhokseumawe masih berlangsung tiga hari lagi yakni Jumat (20/8/2021) di Gampong Meunasah Mee Kandang, Kecamatan Muara Dua. Sabtu (21/8) besok, di Gampong Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu. Terakhir, pada Ahad (22/8/2021) akan berlangsung di Gampong Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti. "Tiap harinya, pasar murah dimulai pukul 09.00 WIB," demikian Ramli.(bah)