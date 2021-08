Jadwal Liga Inggris - Ada Liverpool, Everton Hingga Manchester City

SERAMBINEWS.COM - Jangan lewatkan jadwal pertandingan Liga Inggris hari ini.

Ada pertandingan yang melibatkan Liverpool, Everton hingga Manchester City.

Ini merupakan pertandingan pekan kedua Premier League

Liga Inggris yang sudah memasuki pekan kedua akan mulai menggelar pertandinganya, pada Sabtu (21/8/2021) hari ini.

Total ada 6 pertandingan pekan kedua Liga Inggris yang bisa menemani akhir pekan para pecinta sepak bola.

Diantaranya adalah Liverpool vs Burnley, Leeds vs Everton hingga Manchester City vs Norwich.

Seluruh duel seru di Liga Inggris bakal berlangsung secara live streaming Mola TV.

Pertandingan pekan kedua Liga Inggris akan dibuka dengan duel Liverpool vs Burnley di Anfield Stadium.

Liverpool yang bertindak sebagai tuan rumah berpeluang melanjutkan kemenangan yang diraih pada pekan sebelumnya.