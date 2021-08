Begini Sikap Ayu Ting Ting Buktikan Kekayaannya Setelah Irfan Hakim Sentil Perhiasan Ayah Rozak

"Ya namanya juga orang kaya dimaklumin aja ya. Biarin biar dibikin sombong sekalian. Ini viral soalnya," kata Ayu Ting Ting.

SERAMBINEWS.COM - Kehadiran Ayu Ting Ting dan orangtuanya ke pernikahan Lesty dan Billar sempat jadi sorotan.

Sorotan ini saat melihat Ayah Rozak memakai sebuah cincin.

Pernikahan Rizky Billa dan Lesti Kejora telah usai, namun Ayu Ting Ting yang saat itu menghadiri hingga kini masih jadi sorotan.

Pernyataan Ayu Ting Ting hingga kini masih saja viral. Saat hadir bersama Umi Kalsum dan Ayah Rozak.

Ya, sikap dan ucapan Ayu Ting Ting itu saat menjawab sentilan dari Irfan Hakim dan Indra Bekti.

Bahkan video potongan pernyataan Ayu Ting Ting ini masih beredar di media sosial.

Namun yang pasti, Ayu Ting Ting tetaplah sosok yang tegar.

Pada postingan terbarunya, Ayu Ting Ting menuliskan kalimat bijaksana di Instagram.

"Whatever happens i’ll just keep moving forward, and with Allah’s blessing nothin is impossible," tulis Ayu Ting Ting, Minggu (22/8/2021).