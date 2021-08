Harga TBS Kelapa Sawit Terus Melambung

SUBULUSSALAM - Angin segar bagi petani sawit di Kota Subulussalam. Di mana saat ini harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit makin melonjak. Terkini, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan Kota Subulussalam, Subangun Berutu, merilis harga TBS kelapa sawit, Jumat (20/8/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun Apkasindo Perjuangan Kota Subulussalam harga TBS kelapa sawit di tingkat Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) mencapai Rp 2.070 per kilogram. Sementara di tingkat petani penjualan TBS mencapai antara Rp 1.670 sampai Rp 1.750 perkilogram.

Menurut Subangun, melambungnya harga TBS kelapa sawit belakangan ini berkah di masa pandemi Covid-19. Pasalnya, sebagian besar produk turunan CPO kelapa sawit digunakan untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Dicontohkan, kebutuhan pangan dan non-pangan, antara lain minyak goreng, margarine, sabun, hand sanitizer, gliserin, Bio Diesel (pasar domestik). Semua ini menurut Subangun merupakan produk turunan CPO yang berasal dari kelapa sawit

Subangun menyebutkan data terkini harga TBS kelapa sawit di semua PMKS yang beroperasi di Kota Subulussalam.

Harga pembelian di PMKS PT Global Sawit Semesta (GSS) Lae Kombih, Penanggalan, Kota Subulussalam per tanggal 20 Agustus 2021 mencapai Rp 2.070 per kilogram. Sementara PMKS PT Bangun Sempurna Lestari (BSL) Pelayangan, Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang Kiri, harga TBS kelapa sawit Rp 1.990 per kilogram.

Lalu di PMKS PT Samudera Sawit Nabati (SSN) Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat, harga TBS kelapa sawit di sana Rp 2.000 per kilogram. Selanjutnya di PMKS PT Budidaya Agrotamas (BDA) Longkib, Kecamatan Longkib harga TBS kelapa sawit hanya Rp 2.010 per kilogram. Harga tertinggi lainnya di PMKS PT Rundeng Putra Persada (RPP), yakni mencapai Rp 2.120 per kilogram.(lid)