AHM Pasarkan Honda GL 1800 Gold Wing, Hadir dengan Fitur Premium Terbary

BANDA ACEH - PT Astra Honda Motor (AHM) memasarkan Honda GL1800 Gold Wing. GL1800 Gold Wing yang hadir dengan desain dan fitur premium terbaru ini siap memberikan sensasi kebebasan berkendara yang memberi kebanggaan dan kenyamanan tinggi.

Model terbaru dari Honda GL1800 Gold Wing mempertahankan konsep “The Honda Premium Tourer” yang memadukan kebebasan desain, fitur inovatif canggih yang mendukung kesenangan berkendara dan juga performa tangguh untuk perjalanan jarak jauh.

Direktur Marketing AHM, Thomas Wijaya, Senin (23/8/2021) mengatakan, dari sisi desain, perubahan dapat terlihat dari bodi motor yang lebih panjang namun tetap mempertahankan aerodinamika dan handling terbaik. “Penggunaan kualitas material jok yang lebih baik menambahkan kesan mewah dan semakin berkelas, ditambah dengan pegangan penumpang yang lebih besar memberikan pengalaman berkendara yang jauh lebih nyaman,” sebutnya.

Dikatakan, Honda GL1800 Gold Wing terbaru juga semakin disempurnakan dengan beragam fitur canggih dan bergengsi yang melimpah dan sesuai dengan keinginan pengguna saat ini. Konektivitas pada big bike premium Honda GL1800 Gold Wing kini dapat terkoneksi menggunakan Apple CarPlay dan juga Android Auto sehingga memberi kenyamanan optimal bagi penggunanya selama perjalanan. Tambahan fitur 2 slot USB juga memastikan pengguna tidak perlu khawatir kehabisan daya gadget selama berkendara jarak jauh.

Thomas menambahkan, kapasitas top box pada Honda GL1800 Gold Wing terbaru lebih besar 11 liter, sehingga kapasitas penyimpanan pada top box kini menjadi 61 liter. Pengguna akan semakin nyaman menyimpan dua helm full face atau membawa barang lebih banyak saat berkendara jauh.

“Kami menghadirkan Honda GL1800 Gold Wing terbaru dengan penyempurnaan dari sisi fitur yang semakin canggih dan memberikan kenyamanan serta desain yang semakin mewah dan berkelas, sehingga semakin mengukuhkannya sebagai motor turing premium tertinggi dari Honda. Kami juga sudah menyiapkan layanan terbaik di 11 jaringan Big Wing Honda dengan tim yang sudah terlatih untuk menemani pecinta big bike Honda ini,” sebut Thomas.

Dari segi dapur pacu, Honda GL1800 Gold Wing hadir dengan mesin tangguh 1833cc berpendingin cairan 6 silinder yang dipasang secara horizontal berlawanan menjadi ciri khas elemen utama dari karakternya yang kaya.

Memiliki layout umum yang sama, mesin ini mampu menghasilkan maksimum power 93 kW pada 5.500 rpm dan torsi maksimum 170 Nm pada 4500 rpm. Model ini memiliki transmisi canggih dengan 7 kecepatan Dual Clutch Transmission (DCT) yang dilengkapi dengan forward/reverse Walking Mode.

Honda GL1800 Gold Wing hadir dengan pilihan warna Candy Ardent Red dan dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) DKI Jakarta Rp 1.147.500.000 per unit. Model ini dipasarkan secara eksklusif di 11 showroom Big Wing Honda di 9 kota besar di Indonesia.(una)