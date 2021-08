BPKS Minta Harga Gula Bisa Lebih Murah, Begini Penjelasannya

Kemudian nanti baru komoditi lainnya seperti kacang hijau, kacang kuning, apakah beras, tepung, dan semuanya itu,” kata Kepala BPKS, Iskandar

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) meminta agar harga gula di Sabang bisa lebih murah daripada di daratan.

Hal itu karena selama ini harga gula di Sabang masih lebih mahal daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga dapat berpengaruh ke roda perekonomian masyarakat setempat.

“Pertama kita minta gula agar harganya lebih murah di kawasan bebas daripada di daratan.

Kemudian nanti baru komoditi lainnya seperti kacang hijau, kacang kuning, apakah beras, tepung, dan semuanya itu,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Expose 1 Tahun Kinerja Manajemen BPKS”, yang disiarkan langsung melalui Facebook Serambinews.com dan Radio Serambi FM, serta dipandu oleh Host, Bukhari M Ali selaku News Manager Serambi Indonesia, Kamis (26/8/2021).

Terkait harga gula tersebut sudah disampaikan Kepala BPKS ke DPR RI, Deputi 6, serta Menko Perekonomian RI bahwa harga barang di Sabang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dari harga ecer tertinggi yang ditetapkan Pemerintah itu lebih mahal daripada harga yang di daratan.

Baca juga: Wali Kota Banda Aceh Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Covid-19

Baca juga: Peran Sang Agen di Balik Keputusan Cristiano Ronaldo ke Manchester City, Juventus Minta 30 Juta Euro

Baca juga: Pasukan Lebanon Gerebek Penimbunan Jutaan Liter Bahan Bakar, Obat-obatan dan Susu

“Jika regulasi Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 direvisi kemudian diberikan wewenang tersebut kepada Sabang, otomatis Sabang akan bergerak baik itu secara komoditi dan juga barang-barang impor yang boleh masuk ke Sabang. Saya sudah menyampaikan itu ke DPR RI, Deputi 6, Menko Perekonomian,” sebutnya.

Lanjutnya, ia juga sudah menyampaikan bahwa mana mungkin di Kawasan Bebas harga gula khususnya jauh lebih mahal daripada di Banda Aceh.

“Artinya masyarakat Sabang yang sebelumnya harga gula Rp 9.600 per kilogram, mereka harus membayar Rp 14.000 per kilogram. Sementara harga eceran tertinggi pemerintah itu adalah Rp 12.500 per kilogram,” sebut Iskandar.