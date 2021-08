BPKS: Sabang Bisa Menggeliat

FOR SERAMBINEWS.COM

* Jika Regulasi Permen Nomor 14 Tahun 2020 Direvisi

BANDA ACEH - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) menyatakan, harga gula di Sabang masih lebih mahal dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Hal itu dapat berpengaruh dengan roda perekonomian masyarakat setempat.

Karena itu pihak BPKS Sabang meminta agar harga gula di Pulau Weh itu bisa lebih murah daripada di daratan. “Pertama kita minta gula agar harganya lebih murah di kawasan bebas daripada di daratan. Kemudian nanti baru komoditi lainnya seperti kacang hijau, kacang kuning, apakah beras, tepung, dan semuanya itu,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Expose 1 Tahun Kinerja Manajemen BPKS”, yang disiarkan langsung melalui Facebook Serambinews.com dan Radio Serambi FM, serta dipandu oleh Host, Bukhari M Ali selaku News Manager Serambi Indonesia, Kamis (26/8/2021).

Terkait harga gula tersebut sudah disampaikan Kepala BPKS ke DPR RI, Deputi 6, serta Menko Perekonomian RI bahwa harga barang di Sabang untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dari harga ecer tertinggi yang ditetapkan Pemerintah itu lebih mahal daripada harga yang di daratan. “Jika regulasi Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 direvisi kemudian diberikan wewenang tersebut kepada Sabang, otomatis Sabang akan bergerak baik itu secara komoditi dan juga barang-barang impor yang boleh masuk ke Sabang. Saya sudah menyampaikan itu ke DPR RI, Deputi 6, Menko Perekonomian,” sebutnya.

Dikatakan, ia juga sudah menyampaikan bahwa mana mungkin di Kawasan Bebas harga gula khususnya jauh lebih mahal daripada di Banda Aceh. “Artinya masyarakat Sabang yang sebelumnya harga gula Rp 9.600 per kilogram, mereka harus membayar Rp 14.000 per kilogram. Sementara harga eceran tertinggi pemerintah itu adalah Rp 12.500 per kilogram,” sebut Iskandar.

“Nah, ini yang saya sampaikan berdasarkan fakta dan data bahwa itu terjadi di Kawasan Bebas Sabang. Insya Allah akan diberikan kesempatan termasuk 175 list yang diberikan ke Sabang. Kita tunggu kapan diberikan izin untuk impor ke Sabang. Pertama kita minta gula agar harganya lebih murah,” sebutnya lagi.

Mantan Vice President Perta Arun Gas Lhokseumwe ini juga menyampaikan secara regulasi Sabang adalah daerah Pelabuhan Bebas Sabang selama 70 tahun dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 yang akan berakhir pada 2070.

Menurutnya, 20 tahun berlalu namun pergerakan di kawasan tersebut sedikit saja. Saat itu ada mobil-mobil yang masuk ke Sabang tapi setelah itu selesai.

“Saya melakukan diskusi dengan komisi VI DPR RI, ada Undang-Undang yang diberikan buat Sabang akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan secara baik. Ada benturan, ada kesenjangan terjadi disana, salah satunya adalah Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Sabang sama dengan Pelabuhan Indonesia lainnya,” terangnya.

Untuk memperbaiki hal itu, dikatakan Iskandar, ini membutuhkan waktu dan dengan dukungan semua pihak dan stakeholder Sabang dapat kembali seperti semula.

“Insya Allah peraturan tersebut akan direvisi. Peraturan Menteri Nomor 14 akan direvisi, Sabang bisa kembali menggeliat seperti dulu lagi dan lebih baik lagi,” kata Iskandar.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Iskandar Zulkarnain merupakan putra Aceh yang sudah 30 tahun berkarir di luar Aceh. Ia merupakan alumnus Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Angkatan 1983.

“Setelah berkarir 30 tahun di luar Aceh, sekarang saatnya saya melakukan yang terbaik untuk mengabdi buat Aceh. Ini juga tantangan bagi saya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap BPKS jadi lebih baik, sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 sebagai daerah Pelabuhan Bebas. Kalau kita lihat 70 tahun kedepan sebagai Pelabuhan Bebas, akan tetapi 20 tahun kok belum ada pergerakan, jadi tantangan saja untuk saya,” sebutnya.

Sebelum menjadi narasumber dalam talkshow tersebut, Iskandar Zulkarnain juga bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan di Serambi Indonesia. Kunjungannya tersebut diterima News Manager, Bukhari M Ali, Manager Iklan, Hari Teguh Patria, Manajer EO dan Promosi, M Jafar, serta Wakil Manajer Iklan, Kurniadi.(una)