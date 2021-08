Dayah Babussalam Jeunieb Gelar Lomba Baca Kitab Kuning

Laporan Yusmandin Idris | Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Dayah Babussalam Al Aziziyah Jeunieb pimpinan Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab kembali menggelar festival Lomba Baca Kitab Kuning dan lainnya antar santri yang bertajuk "Gema Muharram 1443 H Dayah Babussalam Al Aziziyah" dibuka Sabtu, (28/08/2021).

Gema Muharram tersebut secara resmi dibuka Kadis Pendidikan Dayah Bireuen, Muhammad Dhiah S Ag diiringi dengan tabuh rapai turut dihadiri kepala Kankemenag Bireuen, Drs H Zulkifli Idris MPd, Camat Jeunieb Yusri SHI serta unsur Muspika lainnya.

Mudir Dayah Babussalam Al Aziziyah Tgk Ihsan Muhammad Jafar kepada Serambinews.com menyebutkan, festival lomba Muharram merupakan kegiatan pengembangan kreativitas dan semangat aktivitas belajar santri di setiap event rutin tahunan setelah ujian akhir semester.

Gema Muharram ini akan diikuti oleh santri salafi dan santri Boarding SD IT Assalam, SMP IT Assalam dan SMA IT Assalam, para santri tersebut berasal dari 23 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara dan Malaysia.

Ihsan menjelaskan sejumlah agenda lomba yang digelar di antaranya lomba qira'atul kutub (baca kitab) dengan kategori penilaiannya meliputi penempatan baris yang sesuai ilmu nahu dan saraf, makna/terjemahan, surah atau penjelasan materi dan isykal (menjawab pertanyaan dewan hakim).

Adapun baca kitab yang diperlombakan yaitu kitab Al Mahalli, I'anathut thalibin, Al Bajuri dan Matan Taqrib.

Selain itu panitia juga memperlombakan hafalan yaitu hafalan Beit Al Fiyah, Baet Sulam Munaurat (mantiq) Baet Qamsatun Mutun dan Matan Al jurumiah, lomba pidato tingkat tsanawiyah dan aliyah.

Kemudian, lomba fahmil Kutub (cerdas cermat) serta lomba nasyid grup maupun tunggal (umum) dan terakhir lomba Hafiz 1 Juz Al Qur'an (umum).(*)