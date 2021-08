Drone AS Ledakkan Mobil ISIS-K Tewaskan Pelaku Bom Bunuh Diri

Tentara AS berjaga-jaga ketika warga Afghanistan menunggu naik ke pesawat militer AS di bandara militer Kabul, Kamis (19/8/2021).

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Serangan drone (pesawat tak berawak) Amerika Serikat menewaskan seorang pembom mobil bunuh diri yang menurut pejabat Pentagon sedang bersiap untuk menyerang bandara Kabul pada hari Minggu (29/8/2021).

Serangan itu adalah yang kedua oleh militer AS sejak bom bunuh diri ISIS di luar bandara pada Kamis (26/8/2021) yang menewaskan 13 tentara AS dan sejumlah warga sipil Afghanistan yang berusaha melarikan diri dari negara itu.

Dilansir dari Channel News Asia, para pejabat mengatakan serangan itu menargetkan tersangka militan dari ISIS-K, afiliasi lokal ISIS.

Tayangan televisi menunjukkan asap hitam membumbung ke langit.

ISIS-K berseberangan dengan Taliban, yang menguasai Afghanistan pada 15 Agustus lalu.

Para pejabat AS mengatakan mereka sangat prihatin dengan serangan ISIS-K di bandara ketika pasukan Amerika ditarik, khususnya ancaman menggunakan roket dan bahan peledak yang dibawa kendaraan.

Kapten Angkatan Laut AS Bill Urban, juru bicara Komando Pusat militer Amerika, menyebut serangan pesawat tak berawak terbaru sebagai tindakan yang diambil untuk membela diri.

Taliban juga mengatakan serangan rudal AS ditujukan untuk membunuh pelaku bom bunuh diri.

"Kendaraan dan orang-orang di dalamnya tewas dalam serangan pesawat tak berawak itu," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.

Dua pejabat militer AS, yang berbicara kepada kantor berita The Associated Press (AP) dengan syarat anonim, menyebut serangan udara itu berhasil dan mengatakan kendaraan itu membawa beberapa pembom.