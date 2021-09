Masih Ingat Kuis 'Berpacu dalam Melodi'? Sang Pembawa Acara Koes Hendratmo Tutup Usia

IST via fimela.com

SERAMBINEWS.COM - Kabar duka menyelimuti dunia hiburan Tanah Air.

Seorang artis, penyanyi, dan pembawa acara senior Koes Hendratmo tutup usia pada Selasa (7/9/2021).

Kabar duka tersebut diakui oleh menantu, Petrus Briyanto Adi atau Adoy.

Belum diketahui penyebab meninggalnya pembawa acara kuis legendaris "Berpacu dalam Melodi" ini.

"(Iya meninggal dunia) penyebabnya kami belum tahu," kata Adoy saat dihubungi via WhatsApp.

Belum ada keterangan resmi kapan Koes Hendratmo bakal dimakamkan.

Lebih lanjut, suami Bonita ini bakal menginformasikan jika ada kabar terkini dari keluarga di Jakarta.

Pasalnya, ia sedang berada di luar kota.

Koes Hendratmo diberitakan meninggal dunia di Jakarta.

Koes Hendratmo terkenal sebagai musisi dan pengisi program kuis legendaris 'Berpacu dalam Melodi.

Lewat musik, Koes Hendratmo telah merilis sejumlah studio album seperti Lambaian Bunga (1959), Sansaro (1968), Wanita Wanita (1970), Pop Batak Legendaris (2000), dan My Love for You (2011).

Koes Hendratmo meninggalkan tiga anak yang dua di antaranya adalah seorang musisi, Bonita dan Andra Pradana.

Artikel ini telah tayang di Grid.Id dengan judul "Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun, Artis Senior Koes Hendratmo yang Terkenal dengan 'Berpacu dalam Melodi' Tutup Usia"