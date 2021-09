Wali Kota Apresiasi Tim Futsal Banda Aceh Lolos PORA, Serahkan Bonus untuk Pemain

FOR SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Lolosnya tim Futsal Banda Aceh ke PORA 2020 di Pidie mengundang apresiasi dari Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman. Usai memastikan diri lolos sebagai juara Grup D Pra PORA yang digelar di Hall Serbaguna Kompleks Stadion Harapan Bangsa, Senin (5/9/2021). Orang nomor satu di Pemerintah Kota Banda Aceh itu langsung mengirimkan ucapan selamat kepada para pemain, pengurus AFK dan tim pelatih.

Ia mengapresiasi kerja keras Putra dkk yang tampil all out membawa Banda Aceh meraih tiket PORA Cabor Futsal. Tak lupa, sosok yang akrab disapa Bang Carlos itu mengguyur para pemain dengan kucuran bonus. Ia memberikan bonus sebesar Rp 5 juta dan dititip kepada Ketua AFK Kota Banda Aceh, Edi Darman.

“Bonus tersebut kita berikan sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain,” kata wali kota di pendopo. Ia juga berharap, bonus tersebut menjadi pemantik semangat para pemain untuk berlatih lebih keras sehingga bisa tampil gemilang dan meraih hasil terbaik di PORA nanti. “Ini masih awal perjuangan, pertandingan sesungguhnya ada di ajang PORA nanti.

Tolong sampaikan salam saya ke pemain dan terus berlatih keras agar bisa tampil dengan peforma terbaik di PORA nanti,” pesan Aminullah. Sebagaimana diketahui, Tim Futsal Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara Grup D setelah mengumpulkan poin 7 dari kemenangan atas Aceh Selatan dan Nagan Raya plus hasil seri dengan Sabang.

Tim asuhan Wahyu “Bewe” Triyanto pun kini menggenggam tiket lolos otomatis sebagai juara grup. Sedangkan Aceh Selatan yang keluar sebagai runner-up harus melakoni laga play off melawan Bireuen, runner-up Grup B. Sementara penghuni Grup D lainnya yakni Sabang, Nagan Raya dan Bener Meriah dipastikan tersingkir. Bener Meriah yang semula memiliki kans untuk lolos harus tersingkir karena meninggalkan lapangan saat pertandingan berlangsung.

Pasukan ‘Negeri Di Atas Awan’ didiskualifikasi dan mengakhiri Pra PORA tanpa poin. Semua pertandingan melawan Bener Meriah poinnya tidak dihitung. Banda Aceh yang memenangkan dua laga atas Aceh Selatan dan Nagan Raya serta imbang dengan Sabang menjadi juara grup dengan 7 poin. Aceh Selatan yang menang atas Nagan Raya dan Sabang keluar sebagai runner up dengan poin 6. Sebagai runner up Grup D, Aceh Selatan akan bertemu Bireuen, runner-up Grup B pada babak play off.

Sesuai surat pemberitahuan yang telah dikeluarkan Asosiasi Futsal Aceh (AFA) tertanggal 6 September, Aceh Selatan dan Bireun akan melakoni pertandingan Selasa, 7 September 2021) pukul 14.00 WIB di Hall Serbaguna Kompleks Stadion Harapan Bangsa. Kedua tim akan merebut tiket lolos ke PORA Tahun 2022 di Pidie.(hba/*)