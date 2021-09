Pembangunan Kembali Gedung WTC Belum Rampung, Setelah 20 Tahun Dihancurkan Oleh Al-Qaeda

Seorang wanita berjalan dekat mural warna-warni yang mengelilingi fondasi 2 World Trade Center di New York, AS, Rabu (8/9/2021).

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Pembangunan kembali kompleks World Trade Center (WTC) di New York, AS belum juga selesai dibangun.

Gedung itu hancur seusai diserang pada 11 September 2021 diduga oleh kelompok jaringan Al-Qaeda pimpinan almarhum Osama bin laden.

Dilansir AP, Kamis (9/9/2021), dua gedung pencakar langit yang direncanakan yakni sebuah pusat pertunjukan seni dan gereja masih belum selesai dibangun di lokasi tersebut.

Padahal, sudah direncanakan untuk memperingati 20 tahun serangan itu pada Sabtu (11/9/2021).

Dimana, sebuah untuk upacara tahunan dilaksanakan untuk menghormati 3.000 orang yang tewas dalam serangan itu.

Pengunjung akan menemukan tempat yang tidak lagi memiliki nuansa zona konstruksi, meskipun pekerjaan berlanjut.

Plaza peringatan dengan kolam refleksi kembarnya dibuka pada tahun 2011.

One World Trade Center, puncak menara yang awalnya dikenal sebagai Menara Kebebasan dibuka pada tahun 2014.

Begitu pula dengan National Sep. 11 Memorial and Museum.

Sebuah pusat transit bawah tanah dan pusat perbelanjaan dibuka pada tahun 2016.