Aminullah Terima Penghargaan dari The Aceh Post

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menerima plakat The Aceh Post Award kategori Penguatan Ekonomi Syariah: “Sukses Menangkal Virus Rentenir” dari Pemimpin Redaksi The Aceh Post Nasir Nurdin di pendopo, Senin (13/9/2021).

* Sukses Membumikan Ekonomi Syariah dan Menangkal Virus Rentenir

BANDA ACEH - Kesuksesan Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Aminullah Usman-Zainal Arifi n dalam program penguatan ekonomi syariah sekaligus memberangus praktir rentenir kembali mendapat apresiasi. Kali ini, penghargaan datang dari awak media.

Bertajuk The Aceh Post Award, apresiasi tersebut diberikan pada momen peringatan satu tahun media The Aceh Post. Plakat penghargaan diserahkan langsung oleh Pemimpin Redaksi The Aceh Post Nasir Nurdin kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, Senin (13/9/2021), di pendopo.

Nasir mengharapkan, penghargaan itu dapat semakin memotivasi Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Amin-Zainal. “Kategori award yang kita berikan, yakni peningkatan ekonomi syariah ‘sukses menangkal virus rentenir’,” ujarnya saat menyerahkan plakat kepada Wali Kota. Menurutnya, penghargaan kepada Pemko Banda Aceh terinspirasi dari buku “Ala Aminullah Perangi Rentenir” dan sepak-terjang Aminullah dalam membumikan ekonomi syariah selama ini.

“Juga event terakhir webinar nasional ekonomi syariah yang menghadirkan Pak Wali sebagai pembicara,” ujarnya Wali Kota Aminullah mengucap syukur atas penghargaan tersebut. “Insya Allah ini akan memotivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi untuk Kota Banda Aceh tercinta. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi tentu lebih sulit, agar tak hilang begitu saja di tengah jalan.” Soal perang terhadap rentenir, kata Aminullah, memang sudah menjadi komitmen pemerintahannya. “Bukan hanya di lingkungan sendiri, tapi buat seluruh elemen masyarakat Aceh maupun nasional. Kita harus sama-sama bergerak ‘habiskan’ rentenir, karena rentenir salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia,” ujarnya.

Apa yang sudah dimulai dari Banda Aceh, yakni dengan mendirikan lembaga keuangan mikro Mahirah Muamalah Syariah, kini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kalau dulu lebih dari 80 persen pedagang atau pengusaha kecil kita terjerat rentenir, kini tinggal dua persen saja,” ungkap mantan Dirut Bank Aceh ini.

Terkait dengan hari jadi The Aceh Post, Aminullah berharap pihaknya dapat terus menjalin kerja sama secara profesional dengan media yang dikomandoi oleh wartawan senior Aceh tersebut. “Semoga ke depan The Aceh Post bisa menjadi media besar dan rujukan di Aceh,” ungkapnya.(hba/*)