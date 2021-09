Polres Bener Meriah Gelar Vaksin Covid-19  Door to Door ke Rumah Warga

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Guna mendukung percepatan pemulihan Covid-19 di Kabupaten Bener Meriah.

Ur Dokkes Polres Bener Meriah menggelar vaksinasi keliling di sejumlah kampung dalam kabupaten setempat.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat proses vaksinasi dengan membuka gerai vaksinasi presisis, vaksin goes to school, dan kali ini vaksinasi door to door,” ujar Kapolres Bener Meriah, AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui rilis yang diterima Serambinews.com, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, petugas yang melakukan vaksinasi tersebut terdiri dari Nakes Ur dokkes Polres Bener Meriah.

“Personel kita ini mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk melayani suntik vaksin Covid-19," ungkap Kapolres.

Ia menyebutkan, dalam vaksinasi dor to door, ada sebanyak 171 warga yang divaksin keliling hari ini di Kampu ng Wonosari, Kecamatan Bandar, Bener Meriah.

“Kita akan terus melaksanakan beberapa upaya untuk mempercepat program vaksinasi baik melalui edukasi di media sosial maupun terjun langsung ke rumah-rumah warga,” bebernya.(*)

