Tiga Rekor Buruk Barcelona di Era Baru Setelah Ditinggal Leo Messi, Ditekuk Bayern Muenchen 0-3

SERAMBINEWS.COM, BARCELONA - Barcelona mencetak tiga rekor buruk yang menyedihkan setelah kalah tiga gol tanpa balas dari Bayern Muenchen di Liga Champions.

Tim Blaugrana menyerah pada Die Roten setelah kemasukan dua gol oleh Robert Lewandowski dan satu gol lagi oleh Thomas Mueller.

Tanggal 14 September 2021 akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu hari paling menyedihkan dalam sejarah Barcelona.

Karena citra tim selama pertandingan pembukaan Liga Champions membuat para penggemar tercengang dan kecewa.

Laga pembuka Liga Champions ini membuat mereka menyadari banyak kelemahan yang harus dihadapi.

Di atas semua itu, tim Blaugrana harus mencoba dan menjelaskan kinerja yang membuat Los Cules membuat tiga rekor malang dalam sejarah mereka.

Yang pertama ada hubungannya dengan performa buruk mereka di turnamen saat menghadapi pertandingan kandang.

Dilihat dari penampilan terakhir mereka di Camp Nou, sepertinya tim asuhan Koeman telah melupakan cara memenangkan pertandingan di Liga Champions saat bermain sebagai tuan rumah.

Berikut 3 rekor buruk Barcelona setelah kalah 0-3 oleh Bayern Muenchen:

- Barcelona kalah tiga kali berturut-turut di kandang di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. ( Kalah 0-3 vs Juventus, 1-4 vs Paris Saint-Germain, dan 0-3 vs Bayern Munich).