11 Tersangka Pembunuhan Gajah Ditangkap

CALANG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Aceh Jaya berhasil mengamankan 11 orang terduga pelaku pembunuhan 5 ekor gajah berlokasi di perkebunan kelapa sawit Desa Tuwie Priya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten setempat. Kesebelas pelaku tersebut berinisial HD (39), LH (43), HI (46), SP (62), MR (32), ZB (25), dan MA (38). Selanjutnya, SD (49), AM (61), dan IF (46). Mereka merupakan warga setempat. Sedangkan NM (68) warga Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Kapolres Aceh Jaya, AKBP Harlan Amir mengatakan, 6 orang pelaku berhasil diamankan polisi pada 27 Agustus 2021 di Desa Tuwie Priya, Kecamatan Pasie Raya, Aceh Jaya, dan satu orang di Banda Aceh.

Selanjutnya, tersangka SD (49) dan AM (61) berstatus Daftar pencarian orang (DPO) menyerahkan diri ke polisi pada 1 September 2021 yang didampingi oleh tokoh masyarakat desa setempat.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kami menangkap dua orang lagi terduga pelaku yang berperan sebagai penjual maupun pembeli gading gajah," ungkap ujar Kapolres Aceh Jaya, AKBP Harlan Amir saat konferensi pers di halaman Mapolres setempat, Rabu (15/9/2021).

Ia menyebutkan, keseluruhan terduga pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang bertugas sebagai eksekutor, ada pula yang kebagian kerja membuat jeratan. "Kasus ini sudah dilakukan upaya pengungkapan selama kurang lebih satu tahun 8 bulan dan gading gajah dijual pelaku senilai Rp 3,5 juta," kata dia.

Atas perbuatan itu, pelaku dijerat Pasal 40 ayat (2) JO pasal 21 ayat (2) huruf A dan B undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya JO pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menyebutkan, terungkapnya kasus perburuan gajah liar merupakan kasus pertama di Kabupaten Aceh Jaya dan kasus kedua di Aceh.

Hal itu disampaikan Kepala BKSDA Aceh Agus Riyanto usai mengikuti konferensi pers yang dilakukan Polres Aceh Jaya, Rabu (15/9/2021), di Mapolres setempat terkait penangkapan 11 terduga pelaku pembunuh gajah.

"Ini kasus pertama di Kabupaten Aceh Jaya terkait perburuan gajah atau gading gajah, dan kasus kedua di Aceh, dimana satu lagi terjadi di Kabupaten Aceh Timur," ungkapnya. Dirinya mengatakan, hingga saat ini pihak BKSDA Aceh sedang melakukan berbagai upaya mencegah terjadinya perburuan dan juga konflik antara gajah dengan manusia.

Dikatakan, untuk Aceh Jaya akan dibangun listrik kejut untuk menghalau gajah liar yang diperkirakan ada sekitar puluhan di Kabupaten Aceh Jaya. BKSDA akan memasang sekurangnya 4 kilometer lokasi kawat kejut di titik-titik yang diduga menjadi jalur keluar masuk gajah ke pemukiman masyarakat.(c52)