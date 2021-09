Hakim AS Memutuskan Donald Trump Tidak Dapat Menghentikan Gugatan Penuduh Pemerkosaan

Mantan Presiden AS Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Seorang hakim AS mengatakan mantan Presiden as Donald Trump tidak dapat menghentikan gugatan pemerkosaan.

Trump dituduh mencemarkan nama baik mantan kolumnis majalah Elle E. Jean Carroll setelah dia mengklaim memperkosanya pada pertengahan 1990-an.

Dilansir AP, Kamis (16/9/2021), dalam perintah satu kalimat, Hakim Distrik AS Lewis Kaplan di Manhattan menolak menunda kasus tersebut.

Teapi, Trump mengajukan banding atas putusan sebelumnya yang dibuatnya sendiri.

Perintah itu dapat membuat Carroll mendapatkan dokumen dan materi lain dari Trump selama banding.

Pengacaranya mengatakan mereka juga menginginkan sampel DNA dari mantan presiden.

Penolakan Kaplan tanpa prasangka, artinya Trump dapat memperbarui permintaannya.

Trump juga dapat meminta Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-2 di Manhattan untuk menginap.

Pengacara Trump tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Carroll menggugat Trump pada November 2019 setelah membantah telah memperkosanya di department store Bergdorf Goodman di tengah kota Manhattan.