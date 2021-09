Polisi Vaksinasi dari Rumah ke Rumah

Personel Ur Dokkes Polres Bener Meriah menggelar vaksinasi dor to door ke rumah warga di Kabupaten Bener Meriah, Rabu (15/9/2021)

REDELONG - Guna mendukung percepatan pemulihan Covid-19, Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Ur Dokkes) Polres Bener Meriah menggelar vaksinasi keliling di sejumlah kampung (desa) di kabupaten tersebut. Dalam program vaksinasi keliling itu, petugas melakukan vaksinasi secara door to door atau dari rumah ke rumah.

“Kita sudah melakukan beberapa upaya untuk mempercepat proses vaksinasi dengan membuka gerai vaksinasi presisi, vaksin goes to school, dan kali ini vaksinasi door to door,” ujar Kapolres Bener Meriah, AKBP Agung Surya Prabowo SIK, dalam rilisnya yang diterima Serambi, Rabu (15/9/2021).

Dia menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi itu dilakukan oleh Ur Dokkes Polres Bener Meriah. “Personel kita ini mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk melayani suntik vaksin Covid-19," tambah Kapolres.

Pada pelaksanaan vaksinasi door to door kemarin, pihaknya mengaku ada sebanyak 171 warga yang divaksin. Semuanya berasal dari Kampung Wonosari, Kecamatan Bandar. Agung mengatakan, program vaksinasi keliling secara door to door ini akan terus dilakukan ke beberapa kampung lainnya.

“Kita akan terus melaksanakan beberapa upaya untuk mempercepat program vaksinasi, baik melalui edukasi di media sosial maupun terjun langsung ke rumah-rumah warga,” ujar Kapolres.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil analisis periode 30 Agustus-5 September, Bener Meriah masuk dalam daftar daerah dengan zona kuning. Zona kuning ini artinya zona risiko rendah penularan Covid-19. Selain Bener Meriah, kabupaten lain yang masuk zona kuning adalah Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Gayo Lues (Galus).

Berdasarkan lama Aceh Tanggap Covid-19 yang diakses Serambi tadi malam, infeksi harian di Kabupaten Bener Meriah memang tergolong rendah. Pada Rabu (15/9/2021) kemarin, tercatat ada penambahan 1 pasien terkonfirmasi Covid-19, sehingga secara akumulasi total sudah mencapai 483 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 orang berada dalam perawatan, bertambah 1 pasien dari hari sebelumnya. Sementara yang sembuh sebanyak 408 pasien serta yang meninggal dunia 19 orang. Jumlah 19 orang itu merupakan jumlah kumulatif sejak wabah covid melanda Aceh. Sedangkan pada Sabtu kemarin tercatat tidak ada pasien yang meninggal dunia.

Berdasarkan data yang diberikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Bener Meriah, Ilham Abdi, total jumlah warga yang divaksin pada Rabu (15/9/2021) kemarin sebanyak 648 orang.

“Kemarin ada 648 warga yang divaksin untuk berbagai kalangan, ada yang dari masyarakat, remaja, lansia, dan tenaga pelayanan publik,” sebutnya.

Ilham Abdi juga merincikan, untuk vaksinasi dosis I total, jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi sebanyak 1.928 orang, petugas publik 8.642 orang, lansia 5.402 orang, masyarakat 20.440 orang, dan remaja 1.595 orang.

Sedangkan dosis II, tenaga kesehatan yang divaksin sebanyak 1.886 orang, lansia 3.007 orang, masyarakat 11.482 orang, dan remaja 100 orang. “Dosis III jenis vaksin Moderna untuk tenaga kesehatan sebanyak 191 orang,” sebutnya.(bud)