Presiden Prancis Umumkan Kematian Adnan Abu Walid al-Sahrawi

SERAMBINEWS.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan kematian Pemimpin ISIS, Adnan Abu Walid al-Sahrawi pada Rabu (15/9/2021) malam.

Hal itu diumumkannya, setelah pihak berwenang meluangkan waktu untuk memverifikasi identitasnya.

Menurut kantor Macron, al-Sahrawi secara pribadi memerintahkan pembunuhan enam pekerja bantuan Prancis dan rekan Nigeria mereka tahun lalu.

Kelompok itu juga berada di balik serangan 2017 yang menewaskan empat tentara AS dan dan empat personel militer Niger.

Kelompoknya juga telah menculik orang asing di Sahel dan diyakini masih menahan warga Amerika Jeffrey Woodke, yang diculik dari rumahnya di Niger pada 2016, serta sandera Jerman.

"Pemimpin Negara Islam adalah salah satu penjahat terbesar," kata Mahamoudou Savadogo, seorang analis konflik dan mantan perwira militer di Burkina Faso.

Baca juga: Mantan Pengantin ISIS Asal Inggris Minta Pengampunan, Ingin Kembali ke Rumah

"ISIS adalah salah satu kelompok paling kejam yang membunuh banyak orang di Sahel," tambahnya.

Dikatakan, kematiannya akan membebani masyarakat lokal dan pemerintah di wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mendesak pemerintah Afrika untuk mengisi kekosongan dan merebut kembali wilayah yang diambil oleh ekstremis Negara Islam.

Rida Lyammouri, rekan senior di Policy Center for the New South, sebuah think tank Maroko, menyebutnya sebagai pukulan besar bagi ISGS.