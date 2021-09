Wanita Ini Buktikan Diri Tulus Cintai Suaminya, Bukan Nikah Demi Harta 

SERAMBINEWS.COM - Sienna Keera harus membuktikan cintanya pada pria yang dicintainya setelah diejek masal secara online.

Ia bahkan rela 'membelah dunia', terbang dari Australia ke Inggris, untuk hidup bersama tunangannya.

Sienna Keera jatuh cinta pada George Keywood.

Dan kini pasangan tersebut telah dikaruniai buah hati.

Dikutip dari laman The Sun, George adalah aktor sitkom BBC berjudul 'People Just Do Nothing'.

Pasangan ini sering membagikan keharmonisan dan kebahagiaan di TikTok.

Mereka juga mengatakan bahwa tak akan mudah terpengaruh hal negatif.

Sienna rela pindah ke Inggris agar bisa bersama George (The Sun)

Komentar Kejam dari Netizen

Meski bahagia, bukan berarti asmara George dan Sienna tanpa halangan dan rintangan.

Sienna mendadak membagikan beberapa komentar kejam yang ditujukan padanya.