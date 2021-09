Aminullah Usman Kukuhkan Baveti 4 Kabupaten/Kota

SIGLI - Ketua Barisan Veteran Tenis Indonesia (Baveti) Aceh, Aminullah Usman SE Ak MM, Sabtu (18/9/2021) mengukuhkan kepengurusan Baveti empat Kabupaten/Kota yang berlangsung untuk masa kepengurusan periode masing-masing yang dipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Baro Raya, Pidie.

Adapun mereka yang dilantik adalah kepengurusan Baveti Kabupaten Pidie untuk periode 2020-2025 dengan Ketua Muhammad Adam. Lalu kepengurusan Baveti Kota Madya Banda Aceh periode 2019-2024 dengan ketua Aulia Sofyan. Berikutnya kepengurusan Baveti Aceh Besar unruk periode 2020-2025 yang diketuai oleh Samsul Bahri serta kepengurusan Baveti Pidie Jaya (Pijay) periode 2021 - 2026 yang diketuai oleh M Diwarsyah.

Ketua Umum Baveti Aceh, Aminullah Usman kepada Serambi, Sabtu (18/9/2021) usai pengukuhan mengatakan, persatuan dan solidaritas lewat olahraga lewat wadah Baveti ini dapat membangkitkan serta membawa gaung besar guna dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan prestasi meski diusia kalangan dewasa.

"Karenanya, empat pengurus Baveti yang dikukuhkan pada hari ini maka dengan sendirinya amanah yang diembankan pada hakikatnya musti bertangungjawab dalam meningkatkan pertenisan yang difokuskan pada kalangan usia dewasa sehingga dapat ditularkan kepada kalangan muda-mudi di daerah masing-masing," jelasnya.

Menurut Wali Kota Banda Aceh itu bahwa, meski di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dengan berbagai dampak, maka lewat kegiatan olahraga ini mesti melahirkan atlet berprestasi dan sekaligus dapat mendongkrak perekonomian daerah lewat ajang even yang dilakukan secara kontiyu.

Ketua panitia penyelenggara even Eksibisi antar Baveti yang juga selaku ketua Baveti Pidie, Muhammad Adam ST MT kepada Serambi, Sabtu (18/9/2021) mengatakan, even persahabatan antar tim ini diselenggarakan sebagai cikal bakal awal dalam menguji talenta masing-masing tim dalam Cabang Olahraga (Cabor) tenis sebagai langkah dalam menghadapi even Pekan Olahraga Rakyat Aceh (PORA) 2022 mendatang.

"Selaku tuan rumah, diharapkan laga even Eksibisi ini selain mempertajam talenta individual, juga dapat meningkatkan ukhawah persaudaraan serta meningkatkan fisik dan Kesehatan apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini," ungkapnya.(c43)