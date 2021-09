Sabet 6 Penghargaan, PLN Juara Umum di Anugerah Humas Indonesia 2021

PLN menyabet Juara Umum di ajang AHI 2021, untuk Sub Kategori BUMN.

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) memboyong 6 penghargaan dalam Anugerah Humas Indonesia 2021. Penghargaan itu membuktikan jika PLN tidak hanya berupaya menghadirkan keandalan pasokan listrik, aspek komunikasi publik menjadi faktor penting dalam menunjang kinerja perusahaan.

AHI 2021 memberikan penghargaan bagi lembaga dan perusahaan yang berinovasi dalam komunikasi di masa pandemi.

Dalam penghargaan kali ini PLN menyabet tiga Gold Winner dan satu Silver Winner. Untuk kategori Gold Winner PLN menyabet katergori Website Terinovatif, Aplikasi Terinovatif, dan PPID Utama Terbaik. Adapun untuk kategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif, PLN mendapatkan penghargaan Silver Winner.

PLN juga didapuk menjadi salah satu BUMN non Tbk yang terpopuler di Media Digital selama Januari-Juni 2021. Tidak hanya itu, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini juga menyabet penghargaan sebagai Pemimpin BUMN Non Tbk yang terpopuler di Media Digital. Dengan penghargaan-penghargaan tersebut, PLN menyabet Juara Umum di ajang AHI 2021, untuk Sub Kategori BUMN.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Agung Murdifi menyambut baik penghargaan yang diberikan oleh AHI 2021.

Katanya, capaian ini menunjukan peran aktif PLN dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan juga memberikan informasi yang akurat selama pandemi.

"Capaian ini menjadi bukti dari konsistensi PLN yang aktif terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan juga memberikan informasi yang tepat, akurat dan infromatif kepada semua pelanggan selama pandemi ini," ujar Agung.

CEO PR INDONESIA Group, Asmono Wikan menjelaskan selama pandemi ini banyak distraksi dan informasi yang beredar. Keterbukaan informasi kepada publik selama pandemi ini menjadi sangat penting.(*)