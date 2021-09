Viral Video Rambut Manusia Keluar dari Kuburan Tua 100 Tahun, Perekam Ketakutan, Begini Kejadiannya

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria di California, Amerika Serikat (AS), panik sekaligus ketakutan saat menemukan Rambut manusia muncul di kuburan tua yang diyakini berusia 100 tahun.

Pria bernama Joel Morrison itu tak sengaja menemukannya saat mengunjungi pemakaman.

Tepatnya Pemakaman Katolik Saint Joseph di Sacramento, dan langsung merekam momen tersebut sehingga viral di media sosial.

Hingga Sabtu 18 September 2021, video rambut muncul di kuburan tua ini telah mendapat 1,6 juta views dan 300.900 likes.

My brother found this disturbing bit of hair while on an adventure to a cemetery!

“Ketika saya pertama kali melihatnya, saya terkejut.

Saya tidak yakin apa yang saya lihat itu nyata,” kata Joel Morrison kepada Jam Press tentang penemuan aneh itu.

“Benar-benar menjijikkan”, lanjutnya dikutip dari New York Post, Kamis 16 September 2021.

"Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, saya menyadari bahwa itu pasti rambut manusia yang keluar dari kuburan," tambah pria berusia 37 tahun tersebut.

Rambut manusia di kuburan tua berusia 100 tahun (Tiktok)

