Kapolda Aceh dan Pangdam IM Dukung Percepatan Vaksinasi Siswa, Apresiasi Ketegasan Kadis Pendidikan

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haydar, Pangdam IM, Mayjen TNI Achmad Marzuki menghadiri kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang digelar AKABRI 98 Aceh di Stasiun TVRI, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa (21/9/2021).

Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh menyebutkan strategi-strategi yang telah diterapkan untuk mendukung percepatan vaksinasi yang sedang dijalankan pemerintah.

Strategi tersebut, kata Kapolda, berupa program-progam humanis dan masif, seperti program Go to School, Go to Dayah, Go to Kampus, serta Go to Gampong.

Baca juga: Kadisdik Aceh Ultimatum Kepsek Segera Vaksinasi Siswa, Persilakan Mundur, Jika tak Mampu

Selain itu, lanjut Kapolda, pihaknya juga menjalankan program publik address yang berisi ajakan-ajakan dari para ulama untuk mengajak masyarakat agar melaksanakan vaksin.

"Semua cara kami lakukan, termasuk program-program yang mendukung vaksinasi, untuk meningkatkan imunitas sehingga tercipta herd immunity," sebut Kapolda.

Selanjutnya, Pangdam IM dalam kesempatannya juga mengajak awak media untuk ikut andil dalam membantu Forkopimda Aceh dalam mensisialisasi kepada masyarakat tentang vaksin.

"Mohon bantuan awak media untuk ikut mensosialisasi kepada masyarakat agar capaian vaksin harian kita bisa tercapai," tukasnya.

Baca juga: Sekda Minta Wali Kelas Cari Strategi Efektif untuk Percepatan Vaksin Siswa

Dalam kesempatan itu juga, sebagaimana dikutip Serambinews.com dalam siaran pers Humas Polda Aceh, Kapolda dan Pangdam IM ikut menanggapi secara positif pernyataan Kadis Pendidikan Aceh Drs. Alhudri, MM., yang tegas terhadap pelaksanaan percepatan vaksinasi siswa usia sekolah.

Mereka sepakat dan mendukung upaya percepatan vaksinasi siswa usia sekolah yang dilakukan Dinas Pendidikan Aceh.