VIDEO - Kesal Akibat Terjangan Badai Ida, Warga Gelar Parade Sampah

SERAMBINEWS.COM, NEW ORLEANS - Para warga yang kesal turun ke jalan untuk mengikuti Parade Sampah (Trash Parade) pada Sabtu (18/09/2021) di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat (AS).

Ratusan pengunjuk rasa mengekspresikan kemarahan atas masalah sampah baru-baru ini.

Banyak yang mengklaim sampah mereka belum diambil dalam beberapa minggu - bahkan sebelum Badai Ida - yang melanda pada 29 Agustus.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka menolak anggapan bahwa masalah dimulai setelah Badai Ida, jelas membawa masalah tersebut ke permukaan.

Hampir tiga pekan telah berlalu sejak Badai Ida melanda negara bagian AS selatan tersebut, namun sampah dan puing-puing masih menumpuk di banyak jalan New Orleans.(ANTARA)

Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Korea Utara Gelar Parade Militer Tanpa Pegang Senjata, Sedang Krisis?

Baca juga: Taliban Makin Kuat di Afghanistan, Parade Pakai Humvee AS Setelah Taklukkan Ibu Kota Provinsi Nimroz