BRI Shops Master Class Latih Merchant, Agar Lebih Tangguh Hadapi Tantangan Global

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kemajuan industri digital 4.0 menghadirkan berbagai kemudahan dan peluang bagi para pelaku bisnis, untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Digitalisasi menciptakan desrupsi transaksi dari yang sebelumnya terjadi secara tradisional atau offline beralih menjadi transaksi online, sejalan dengan penambahan jumlah online merchant di Indonesia.

Direktur Konsumer BRI, Handayani mengungkapkan bahwa BRI menghadirkan BRI Shop Master Class untuk mengedukasi dan meningkatkan penetrasi para pelaku usaha atau merchant yang selama ini telah bekerjasama dengan BRI.

“Tidak hanya itu, BRI akan membangun kapasitas keilmuan pemilik merchant usaha,” kata Handayani saat menjadi narasumber dalam Webinar BRI Shop Master Class di Jakarta, Rabu (23/9/2021).

Dikatakan, BRI Shops Master Class merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk terus mendukung transisi model bisnis usaha di semua segmen.

Sesuai dengan visi BRI tahun 2025 yaitu untuk menjadi “The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion“ dengan harapan dapat membantu merchant binaan BRI untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik di dalam dan di luar Indonesia.

Handayani melanjutkan, BRI menggunakan metode akseptasi transaksi Online Acquiring.

Saat ini, BRI dapat menerima seluruh transaksi baik kartu debit maupun kartu kredit dari principle Visa, Mastercard, and JCB.

BRI bersinergi bersama Halosis dalam upaya peningkatan kapabilitas Merchant melalui kegiatan BRI Shop Master Class.

“Kegiatan ini, dapat mendukung merchant untuk up-level dan resilience dengan tantangan global,” sebutnya.

Acara BRI Shop Master Class akan memberikan banyak manfaat bagi merchant yang ikut serta.

Para pelaku usaha tidak hanya mendapatkan materi edukasi, namun juga mendapatkan fasilitas coaching, serta free onboarding dan monitoring.

Fokus utama dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan jangkauan pemasaran dan penjualan merchant ,melalui pembuatan website serta penggunaan fitur Shops pada Facebook Ecosystem (Instagram, WA, dan Facebook). (*)

