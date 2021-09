VIDEO Ahmad Reduan, Putra Aceh yang Jadi Kontraktor di New Zealand

SERAMBINEWS.COM – Kisah perantauan Ahmad Reduan ke New Zealand terbilang unik.

Tanpa bekal bahasa Inggris yang cukup, Ahmad Reduan pergi seorang diri ke negara yang berjarak hampir 10 ribu kilometer dari kampung halamannya di Pidie Jaya.

Tapi siapa sangka, di Negeri Kiwi ini Ahmad Reduan bisa mewujudkan cita-citanya menjadi kontraktor.

Pemuda kelahiran Meurandeh Alue, Pidie Jaya, tanggal 2 April 1982 ini, terbilang cepat dalam beradaptasi dengan kehidupan di perantauan.

Alumnus Politeknik Lhokseumawe dan Teknik Sipil Unsyiah ini, memulai petualangannya di Negeri Kiwi pada tahun 2015 dengan status pelajar pada sebuah lembaga pendidikan kejuruan.

Tiga tahun berselang, pria yang akrab disapa Cek Rey ini memutuskan mendirikan perusahaan jasa kontruksi, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, saat di Aceh, maupun selama 3 tahun belajar di New Zealand.

Kini, Cek Rey dan perusahannya telah digandeng oleh sebuah perusahaan dari Korea, untuk bersama-sama mengerjakan beberapa proyek kontruksi di negara yang berbatasan dengan kutub selatan itu.

Berikut cuplikan cerita Ahmad Reduan tentang pekerjaannya sebagai kontraktor di New Zealand. Cerita ini dibagikan Ahmad Reduan dalam program “1 Jam Bersama Diaspora” yang disiarkan secara langsung di laman Facebook Serambinews.com dan Youtube Serambi On TV.

Narator : Ilham

Editor : Syamsul Azman

