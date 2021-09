BM-PAN Aceh Besar Gelar Musda, Ini Tiga Kandidat Ketua Bersaing

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Aceh Besar menggelar musyawarah daerah (musda) di aula Dekranas Aceh Besar, Sabtu (25/9/2021).

Ketua Panitia, Abdul Haris kepada Serambinews.com, Jumat (24/9/2021) mengatakan ada tiga kader yang sudah mengambil formulir pendaftaran calon ketua.

Ketiganya yaitu, M Faidzal Rizki, Abdul Haris Piyeung, dan Khalezar. Ketiga pemuda ini masih berstatus sebagai mahasiswa.

Baca juga: Usai Musda, Iqbal Farabi Kosongkan Ruang Sekretaris Partai Demokrat Aceh

Sementara Ketua BM PAN Aceh, Teuku Hafid meminta kepada para kandidat untuk bersaing secara sehat dalam musda tersebut.

"Saya berharap kepada semua calon ketua agar dapat bersaing secara profesional dan mendukung siapapun yang terpilih," katanya.

Ia juga meminta kepada semua kontestan untuk tetap menjaga nama baik organisasi dan keberadaan PAN sebagai partai pemenang pemilu di Aceh Besar.

Baca juga: Usai Divaksin, Siswi Lhokseumawe Diboyong ke Rumah Sakit, Ayah Korban : Badan Kaku dan Sesak Nafas

"BM PAN Aceh Besar sendiri pada Pemilu tahun 2019 yang lalu menempatkan 4 kadernya dari 7 anggota DPRK Aceh Besar Fraksi PAN," ujarnya.

Karena itu, Hafid berharap kepada seluruh kader BM-PAN Aceh Besar agar tetap menjaga kekompakkan dalam membesarkan organisasi serta PAN.

"Kita BM-PAN adalah barisan bukan gerombolan, BM-PAN selalu setia kepada Partai Amanat Nasional. BM-PAN adalah tempat pengkaderan kader-kader muda Partai Amanat Nasional," tegas Hafid.

"We don't make followers but we make more leaders. Kami tidak membuat pengikut tetapi kami membuat banyak pemimpin," tutup Teuku Hafid.(*)

Baca juga: Seratusan Siswa MAN 1 Banda Aceh Divaksin, Sudah Disetujui Orang Tua