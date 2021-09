Indonesia Terus Lobi Arab Saudi soal Umrah

FOR SERAMBINEWS.COM

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Khoirizi, bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia, Esham Altsaqafi, di Jakarta pada Rabu (22/9/2021). Usai pertemuan itu, Khoirizi berharap jamaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.

“Kami berharap Pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jamaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci," ujar Khoirizi melalui keterangan tertulis, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Jamaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti protokol kesehatan (protkes) yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. “Ada lima negara pengirim jamaah umrah terbanyak yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir, yang belum bisa mengirimkan jamaah umrahnya. Kami berharap, jamaah umrah Indonesia diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan ke Tanah Suci," ungkap Khoirizi.

Sementara itu, Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Esham Altsaqafi, kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melarang umat islam Indonesia untuk melaksanakan umrah. Menurutnya, pengaturan dilakukan semata-mata dalam rangka mengatasi pandemi. Apalagi, hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik.

Esham mengaku dirinya baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesia sudah mulai melandai. Menurut Esham, informasi ini ia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Arab Saudi.

Dubes Arab Saudi ini menambahkan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharam 1443Hijriah untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi yakni hanya sekitar 1.000-1.500 orang. Dia mengatakan hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat, demi mencegah penyebaran pandemi.

Dalam pertemuan ini turut hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri, Bagus Hendraning Kobarsih, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji, Budi Silviana.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) juga sudah meminta otoritas Arab Saudi melakukan peninjauan kembali terkait kebijakan, vaksin, umrah, dan hal lain untuk warga negara Indonesia (WNI). Melalui Menteri luar negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi, Indonesia membujuk otoritas Arab Saudi meninjau kembali lewat data-data penurunan Covid-19 di RI.

Hal itu disampaikan Menlu Retno saat melakukan pertemuan dengan Menlu Arab Saudi, Faisal Bin Farhan Al-Saud, di sela-sela pertemuan sidang majelis umum ke-76 PBB di New York, Amerikan Serikat (AS), pada Selasa (21/9/2021).

“Saya sampaikan mengenai data dan situasi Covid di Indonesia yang sudah sangat menurun dan mengharapkan kiranya data-data tersebut digunakan otoritas Saudi dalam meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umrah dan lain-lain,” kata Menlu.

Retno menekankan kembali pentingnya otoritas Saudi memperhatikan Emergency Used Listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya EUL harus menjadi rujukan kebijakan otoritas Saudi soal vaksin. “Pada saat berbicara mengenai vaksin kembali saya menekankan mengenai pentingnya EUL dari WHO dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait vaksin,” ujarnya.

Menlu juga membahas situasi di Afghanistan. Indonesia dan Arab Saudi sepakat melanjutkan koordinasi dengan organisasi kerja sama Islam (OKI) dalam menyikapi perkembangan di Afghanistan.“Kita juga membahas perkembangan di Afghanistan dan akan melanjutkan bersama-sama koordinasi dengan OKI dalam mensikapi perkembangan di Afghanistan saat ini,” demikian Menlu RI, Retno Marsudi. (tribun network/fah/ras/wly)