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Safari Jumat di Peureulak, Kapolres Aceh Timur Ziarahi Makam Ulama Ayah Leuge
Ziarah ini dilakukan seusai shalat Jumat (24/9/2021) di Masjid Zadul Mu'ad, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.
Penulis: Seni Hendri | Editor: Mursal Ismail
Ziarah ini dilakukan seusai shalat Jumat (24/9/2021) di Masjid Zadul Mu'ad, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.
Laporan Seni Hendri | Aceh Timur
SERAMBINEWS.COM, IDI - Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat, menziarahi makam ulama kharismatik Aceh, Tgk H Bukhari Hasan.
Makam ulama yang juga dikenal Ayah Leuge ini di Kompleks Dayah Asasul Islamiyyah.
Ziarah ini dilakukan seusai shalat Jumat (24/9/2021) di Masjid Zadul Mu'ad, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur.
Dalam ziarah itu Kapolres Aceh Timur, memanjatkan doa yang dipimpin oleh Waled Ibrahim A Gahni SSosI.
Selesai berziarah, Kapolres Aceh Timur dipeusijuek Camat Peureulak, Nasri SE, dan Waled Ibrahim A Gahni.
Dilanjutkan silaturahmi dengan Jama’ah Majelis Ta’lim Sirul Mubtadin di meunasah (mushola) Dayah Asasul Islamiyyah.
Sebelumnya, Kapolres Aceh Timur, AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat, melaksanakan Safari dan shalat Jumat di Masjid Zadul Mu'ad, Kapolres Aceh Timur, yang didampingi Kasat Intelkam AKP Zakiul Fuad SH.
Kemudian Kasat Binmas Iptu Sukemi dan Kasubbag Humas Iptu AS Nasution, Kapolsek dan Camat Peureulak AKP Pidinal Limbong dan Nasri SE.
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