Telkomsel Pastikan Kesiapan Jaringan Broadband dan Layanan Digital Terdepan untuk PON XX Papua 2021

Laporan Mawaddatul Husna I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel sebagai leading digital telco company dan bagian dari TelkomGroup selaku Official Platinum Telco Partner PON XX Papua 2021 siap mendukung ketersediaan akses layanan telekomunikasi seluler berteknologi terdepan serta ragam pilihan produk dan layanan di momen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.

Kesiapan yang juga dikolaborasikan bersama TelkomGroup, difokuskan dengan mematangkan berbagai upaya perencanaan yang komprehensif melalui penyediaan infrastruktur jaringan maupun jaminan ketersediaan layanan yang prima demi menghadirkan keandalan konektivitas dan layanan broadband selama berlangsungnya acara pada 2-15 Oktober 2021.

Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam, Sabtu (25/9)2021) mengatakan, PON XX Papua 2021 merupakan perhelatan ajang olahraga nasional terbesar di Indonesia pertama yang digelar di tengah pandemi sekaligus menjadi yang pertama dihelat di wilayah Indonesia bagian Timur. Sehingga, antusias seluruh pihak pasti sangat besar menyambut event ini.

Baca juga: Pelajar Sabang Antusias Ikut Vaksinasi Covid-19, Sebagian Siswa Didampingi Orang Tua

Sebagai connectivity enabler, Telkomsel berkomitmen untuk membuka peluang dan kesempatan yang lebih luas bagi para atlet, official, volunteer, pengunjung, hingga masyarakat Papua dalam mendapatkan akses jaringan komunikasi maupun layanan data melalui pemanfaatan teknologi broadband terdepan dari Telkomsel untuk menikmati dan mengabadikan pengalaman terbaik selama PON XX Papua 2021 berlangsung.

Dikatakan, infrastuktur jaringan broadband yang telah dipersiapkan Telkomsel di antaranya penambahan 192 BTS 4G/LTE, peningkatan kapasitas dan kualitas dengan membangun sistem indoor di Stadion Lukas Enembe, pengoperasian tambahan 12 COMBAT yang akan dimobilisasi di berbagai titik prioritas seperti tiga bandara, media center, PB PON, 31 hotel, 47 main venue, jalan protokol, dan lokasi wisata.

"Berbagai persiapan infrastruktur yang telah Telkomsel persiapkan sejak April 2021 tersebut merupakan langkah antisipasi terjadinya lonjakan trafik layanan data dan kebutuhan layanan komunikasi untuk mengabadikan keseruan selama perhelatan olahraga nasional terbesar yang berlangsung di empat klaster utama, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke," sebutnya.

Selain itu, Telkomsel turut memastikan kesediaan pasokan energi listrik untuk BTS prioritas dengan menyiagakan puluhan genset, puluhan Support Catu Daya (SCD) Mobile, serta optimalisasi kapasitas baterai di setiap BTS agar tetap dapat memberikan pelayanan dan jaringan yang optimal dan mengantisipasi kemungkinan selama gelaran acara berlangsung.

Baca juga: Peta Kekuatan Grup B Piala Sudirman 2021 - Chinese Taipei di Medan yang Sulit, Korea Tim Terkuat

"Seluruh kesiapan infrastruktur jaringan Telkomsel juga didukung dan berkoordinasi secara intensif dengan TelkomGroup guna mendapatkan akses layanan telekomunikasi yang prima," kata Hendri.

Guna memastikan kenyamanan masyarakat mengabadikan momen pekan olahraga lima tahunan ini, Telkomsel juga telah mempersiapkan beragam program dan produk unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat selama perhelatan acara berlangsung.

Produk unggulan yang telah dipersiapkan antara lain kartu perdana Telkomsel Prabayar dengan paket khusus dengan kuota data hingga 40GB, layanan akses UMB “Torang Bisa” di *363*020# untuk mempermudah pembelian varian paket Telkomsel, Program Reward PON XX Papua 2021 berupa Telkomsel POIN yang dapat ditukar dengan merchandise menarik bagi pelanggan setia Telkomsel di Papua yang tersedia di GraPARI, Mobile Grapari dan booth Telkomsel, serta layanan asisten virtual PON yang dapat membantu pelanggan, atlet dan official dalam mendapatkan berbagai informasi terkait produk, layanan, hingga program terbaru Telkomsel.

Selama perhelatan PON XX Papua 2021, Telkomsel sebagai the first 5G operator di Indonesia juga akan menghadirkan ‘Telkomsel 5G Experience Center’ yang berlokasi di Stadion Lucas Enembe kepada para pengunjung, terurama masyarakat Papua untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam memanfaatkan teknologi revolusioner melalui use case yang dilengkapi dengan teknologi 5G.

Pada kesempatan tersebut, Telkomsel menghadirkan berbagai pengalaman terbaik kepada pengunjung, di antaranya menyaksikan secara virtual keseruan pada saat opening dan closing ceremony di dalam Stadion Lucas Enembe dengan menggunakan teknologi 360 virtual reality (VR), serta menikmati konten edukatif terkait VR experience tentang keindahan akan budaya dan alam Papua.(*)