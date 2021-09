Jumlah Penduduk Provinsi Aceh sama dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor 5,2 Juta Jiwa

For Serambinews.com

Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kabupaten dengan penduduk banyak di Indonesia adalah Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk.

Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakrulloh membeberkan itu dalam Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021),

Ia mengatakan data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk, by name by adress, terekam di data ware house (DWH) Dukcapil.

"Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta.

Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu," katanya.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

Ia mengatakan, sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan.