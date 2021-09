Kejari Sabang Gelar Seminar Personality And Family Psikology

Kajari Sabang, Choiron Parapat SH MH dan Kasi Datun, Yovi Iskandar SH foto bersama dengan Anggota Adhyaksa Dharma Karini Kejari Sabang seusai Seminar dan Diskusi tentang “Personality And Family Psikology” yang berlangsung di Aula Kejari Sabang, Selasa (28/9/2021).

"Melalui Personality And Family Psikology kita mengedukasi masyarakat, guna mewujudkan kepedulian terhadap kondisi psikologis keluarga, terlebih dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus melanda. Di sinilah diperlukan untuk kita diskusi bersama, terkait Personality And Family Psikology di tengah pendemi ini," kata Kajari Sabang.

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Kejari Sabang menggelar seminar dan diskusi tentang "Personality and Family Psikology" yang diikuti segenap keluarga besar Adhyaksa Dharma Karini Kejaksaan Negeri Sabang, yang berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Sabang, Selasa (28/9/2021).

.

Kajari Sabang, Choirun Parapat SH MH dalam sambutannya mengatakan, seminar dan diskusi yang disiarkan juga secara live di Instagram @kejaksaannegeri_sabang ini merupakan inovasi baru oleh Kejari Sabang, dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap kondisi psikologis keluarga dan merupakan sarana edukasi kepada masyarakat luas.

.

"Melalui Personality And Family Psikology kita mengedukasi masyarakat, guna mewujudkan kepedulian terhadap kondisi psikologis keluarga, terlebih dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih terus melanda. Di sinilah diperlukan untuk kita diskusi bersama, terkait Personality And Family Psikology di tengah pendemi ini," kata Kajari Sabang.

.

Lanjutnya, ke depannya Kejaksaan Negeri Sabang melalui sarana media sosial resminya akan terus meningkatkan pelayanan hukum dan pelayanan publik secara luas, khususnya kepada masyarakat Kota Sabang.

.

Adapun pemateri dalam pelaksanaan seminar tersebut adalah salah satu anggota Adhyaksa Dharma Karini Kejari Sabang yakni nyonya Armita SPsi MPsi, yang merupakan psikolog dengan moderator Kasi Datun Yovi Iskandar SH. (*)

Baca juga: Kejari Sabang Gelar Rakor Penguatan Sinergitas Bersama Penyidik