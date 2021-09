Aceh Peringkat 3 Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA - Kampung Blang Kolak 1, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, terpilih sebagai peringkat tiga nasional Keterbukaan Informasi Publik. Atas prestasi itu, gampong tersebut mendapat Anugerah Apresiasi Implementasi Keterbukaan informasi Publik Desa yang diserahkan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Selasa (28/9/2021).

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, turut mendampingi Reje (Keuchik) Kampung Blang Kolak 1, Asri Kandi, saat menerima penghargaan tersebut. Penganugerahan itu dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Hadir juga Sekdakab Aceh Tengah, Subhandy AP MSi, serta Koordinator Bidang Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Komisi Informasi Aceh (KIA), Muhammad Hamzah.

Blang Kolak 1 meraih peringkat ketiga dari 10 desa terbaik tingkat nasional yang terpilih dalam penyampaian keterbukaan informasi publik. Penganugrahan itu dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia 2021 atau Right to know day (RTKD), yang diadakan Komisi Informasi Pusat, bersama BAKTI Kominfo serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Gubernur Aceh dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Reje Kampung Blang Kolak 1, Asri Kandi yang sudah berbuat untuk desanya. Nova berharap, ke depan semua gampong di Aceh dapat menjadikan Blang Kolak 1 sebagai desa percontohan keterbukaan informasi.

Sementara itu, Reje Kampung Blang Kolak 1, Asri Kandi, mengatakan, dengan penghargaan yang diraih kampungnya tersebut, mudah-mudahan dapat mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik bagi semua pihak, termasuk warga desa. "Kemudian kami juga merasa memenuhi hak-hak kebutuhan masyarakat setiap warga negara atas hak kebutuhan informasi, hak mendapatkan layanan informasi," katanya.

Asri menyebutkan, dengan adanya tranparansi dapat menciptakan pemerintahan yang baik mulai dari tingkat desa. Sehingga , keterbukaan ini dapat mengurangi informasi salah yang beredar baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. "Jadi, dengan kita mulai di desa, informasi yang salah dapat diluruskan, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat kita benahi semuanya dari tingkat desa," ujarnya.

Ucap selamat

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan selamat kepada 10 desa terbaik yang meraih Apresiasi Implementasi keterbukaan informasi Publik Desa, termasuk Kampung Blang Kolak 1. "Semoga apresiasi ini menjadi semangat bagi desa-desa terpilih, menjadi inspirasi bagi desa lain, untuk semakin baik di masa depan, semakin transparan, akuntabel pengelolaan pemerintah, serta semakin meningkat partisipasi warganya," harap Menteri. (fik)