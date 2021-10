Dyah Erti Idawati, Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati MT, mengajak semua kalangan masyarakat untuk bersinergi dalam upaya menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Sehingga, herd imunity atau kekebalan kelompok sebagai tujuan dari vaksinasi tersebut segera terwujud di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Dyah saat memberikan arahan dan bimbingan dalam kegiatan Gampong Mawaddah Warrahmah (Gammawar) Tahun 2021 kepada kader PKK Gampong Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, pada Kamis (30/9/2021). "Ayo kerja keras, gaspol, untuk mencapai target vaksinasi 80 hingga 90 persen. Kalau target vaksinasi itu tidak tercapai, maka kita tidak akan mewujudkan herd imunity. Dengan demikian, kita akan terus hidup dalam bayangan Covid-19," kata Dyah.

Sejak awal merebaknya virus Corona di Aceh, menurut Dyah, Tim Penggerak PKK Aceh dan jajarannya terus bergerak aktif mengedukasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Kegiatan itu mulai dari sosialisasi protokol kesehatan (protkes) 3M sampai 5M, serta yang terkini vaksinasi.

Ia menjelaskan, semua kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk kontribusi PKK selaku mitra kerja pemerintah dalam rangka memberikan yang terbaik, khususnya dalam melindungi masyarakat dari bahaya virus Corona. "Vaksinasi adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari wabah Covid-19 dan itu merupakan kewajiban utama pemerintah," ujar Dyah yang juga istri Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT.

Dyah juga menyampaikan apresiasinya kepada Keuchik Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, karena sudah berhasil mendukung dan membina TP PKK gampong setempat. "Semoga, semangat keuchik bisa menular kepada para kader PKK dan seluruh masyarakat. Dengan terpilihnya sebagai Gampong Gammawar tingkat kabupaten tahun ini menunjukkan bahwa Desa Benteng merupakan best of the best dari Pidie," pungkas Dyah Erti Idawati seperti disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, kemarin.

Untuk diketahui, Tim Pembina TP PKK Aceh memberikan pembinaan kepada Gampong Benteng karena desa ini terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Pidie untuk mengikuti program tahunan PKK Aceh yaitu Lomba Gampong Gammawar Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2021. Nantinya, mereka akan berkompetisi dengan juara dari kabupaten/kota lain dari seluruh Aceh.

Sementara itu, Keuchik Benteng, Triko Irianes, mengucapkan terima kasih kepada Ketua TP PKK Aceh karena sudah bersedia membina dan membimbing desa yang dipimpinnya dalam rangka pelaksanaaan lomba gampong Gammawar. Keuchik Triko berharap, dengan terpilihnya Gampong Banteng sebagai Gampong Gammawar Tingkat Kabupaten Pidie tahun ini, akan memberikan perubahan positif bagi mayarakat setempat serta mampu memajukan dan mengembangkan potensi yang ada.

"Terima kasih Ibu Dyah dan tim sudah mengunjungi kami dan mengantarkan PKK Gampong Benteng menjadi yang terbaik. Terima kasih juga untuk PKK Pidie dan Kecamatan Kota Sigli. Harapan kami, semoga dengan pembinaan ini, tim PKK Benteng bisa mengukir prestasi dan menjadi gampong Gammawar sehingga menjadi contoh bagi kampung lain," tutur Triko dalam acara yang menerapkan protokol kesehatan (protkes) secara ketat yakni memakai masker dan menjaga jarak. (jal)