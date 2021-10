Pimpin GKPPI, Abdullah Puteh Siap Bangkitkan Koperasi Produsen Pertanian

For Serambinews.com

JAKARTA - Tokoh Aceh, Dr Ir Abdullah Puteh MSi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia (GKPPI). Pengukuhan bersama Andi Faizal Jollong (Sekjen), dr Asyera Respati A Wundalero (Bendahara Umum), serta sejumlah wakil ketua, wakil sekjen, wakil bendahara, dan pengurus lengkap lainnya berlangsung di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, pada Rabu (29/9/2021) malam.

Kepengurusan yang dilantik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diwakili Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan), Kasdi Subagyono, itu berlaku sejak 2021 sampai terselenggaranya Kongres I GKPPI selambat-lambatnya pada tahun 2023 nanti. Kasdi Subagyono dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan siap bekerja sama dengan GKPPI dalam rangka mendorong pembangunan pertanian di Indonesia ke arah yang lebih maju dan petani makin sejahtera.

Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti, juga mendukung kebangkitan koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat. Koperasi, sebutnya, juga sebagai cara atau sarana rakyat berorganisasi dan mampu memiliki alat industri atau alat produksi. “Begitu juga dengan GKPPI akan disebut sukses bila keberadaannya dapat memotong tengkulak-tengkulak yang kerap merugikan produsen atau petani. Terutama petani-petani dengan lahan kecil,” tukas La Nyalla.

Ia menyadari, menggelorakan kembali koperasi sebagai sebuah solusi kekuatan ekonomi rakyat tidak mudah tanpa keseriusan bersama untuk melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional negara ini.

GKPPI mendapat dukungan besar dari berbagai kalangan. Majelis Pengayom dan Konsultasi diketuai La Nyalla Mahmud Mattalitti, dengan anggota Prof Dr Rokhmin Dahuri, KH Marsudi Suhud, Ir Suswono, Dr Burhanuddin Abdullah, Komjen (Purn) Drs I Made Mangku Pastika MM, Prof Dr Arif Satria, Ir Heppy Trenggono, Prof Dr Musa Hubeis, Prof Eddy Pratomo, Yorrys Raweyai, Khairil Hamzah SH MH, Krisnawati, dan Amar Ma’ruf SH MM.

GKPPI juga dilengkapi 13 anggota paripurna yaitu Ir Bambang Sutrisno MM, Dra Sri Mulyani SH, Lucky Semen, Darma Setiawan, M Fadhil Rahmi Lc, Intiar Dekrit SH, Drs R Dian Muhammad Johan Johor Mulyadi MH, Fankar Umran, Kevin Haikal SH, Dr Hendrikus Passagi SAp SH MSc, Imlahyudin SE Lutcf, Suci Taryana SH, dan Muhammad Farhan.

Ketua Umum GKPPI, Abdullah Puteh, menyebutkan, pembentukan organisasi itu merupakan salah satu strategi kebangkitan pertanian dalam pembangunan nasional. “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat pertanian. Tanah Indonesia adalah tanah pertanian.Tapi, kenyataannya petani belum mendapat kesejahteraan. Walaupun pemerintah sudah menggelontorkan dana begitu besar, tapi masyarakat di desa-desa tetap miskin,” ujar Abdullah Puteh dalam sambutan pengukuhan.

Pemuda enggan menjadi petani karena jadi petani miskin dan lebih memilih berangkat mencari kerja di kota. Abdullah Puteh yang kini menjabat Wakil Ketua Komite II DPD RI, mengatakan, pada tahun 2013, Bank BRI sudah menyediakan dana untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih dari Rp 140 triliun. “Mestinya dana itu jatuh kepada petani dan nelayan. Tapi, kalau kita tanya, mereka geleng-geleng tidak dapat,” kata Abdulllah Puteh.

Mantan Gubernur Aceh itu menyatakan, dana KUR sangat besar. Seyogiyanya, dengan dana besar itu, petani dan nelayan sudah sejahtera. “Tapi itu yang tidak terjadi. Kemana dana itu? Itu yang kita cari,” katanya.

Dalam konferensi pers seusai acara pengukuhan, Abdullah Puteh juga prihatin atas jomplangnya neraca ekspor impor Indonesia. Periode Januari-Agustus 2013, setidaknya ada 29 komoditas pangan yang diimpor dengan nilai tidak kecil yaitu 6,16 miliar dolar AS dan volume 12,25 miliar kilogram (Kg). “Seharusnya, bahan-bahan pangan itu bisa dihasilkan oleh petani Indonesia,” katanya.

Sebagai contoh, dari data impor Indonesia tahun 2013, gula pasir nilai impor sampai Agustus 31,11 juta dolar AS dan volume impor sampai Agustus 52,45 juta Kg. Negara asal antara lain, Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru. Gula tebu, nilai impor sampai Agustus: 1,16 miliar dolar AS, volume impor sampai Agustus 2,21 miliar Kg, negara asal seperti Thailand, Brazil, Australia, El Savador, dan Afrika Selatan.

Kemudian, garam nilai impor sampai Agustus 59,51 juta dolar AS, volume impor sampai Agustus 1,29 miliar Kg, negara asal antara lain Australia, India, Selandia Baru, Jerman, dan Denmark. Minyak goreng, nilai impor sampai Agustus 45,55 juta dolar AS, volume impor sampai Agustus 48,01 juta Kg, negara asal Malaysia, India, Vietnam, Thailand, dan lain-lain. Bawang Merah, bawang putih, kelapa, kelapa sawit, juga impor. Bahkan cabai (kering-tumbuk), nilai impor sampai Agustus 15,00 juta dolar AS, volume impor sampai Agustus 12,26 juta Kg, negara asal India, Cina, Jerman, Malaysia, Spanyol, dan lain-lain.

Menurut Abdullah Puteh, kehadiran GKPPI salah satunya untuk memacu produksi pertanian Indonesia serta mendampingi petani dan nelayan mendapatkan modal yang disediakan pemerintah seperti KUR. “GKPPI akan menjembatani itu semua. Kita berbagi membantu petani. Selama ini kalau petani disuruh ambil KUR tidak tahu caranya, harus didampingi. Makanya, kita berharap kepada yang berilmu, memberi pengetahuan dan pengalaman. Kalau bisa GKPPI berdiri di seluruh kabupaten/kota. Kita akan beri contoh sehingga masyarakat terangsang melakukan hal yang sama,” demikian Abdullah Puteh. (fik)