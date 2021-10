10 Mahasiswa Hubungan Internasional Umuslim Bireuen Juara Airmun, Ini Nama dan Kategorinya

Perlombaan Airmun merupakan perlombaan simulasi sidang PBB pertama yang diadakan di Aceh.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Sepuluh mahasiswa hubungan internasional (HI) Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, Kabupaten Bireuen, memenangkan perlombaan Aceh Internasional Relations Model United Nations

Even internasional yang dinamai Airmun ini digelar, Selasa (28/9/2021).

Perlombaan digelar Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) Umuslim di ruang auditorium Model United Nations Hukum Internasional (MUN HI) Umuslim.

Khairul Umam, Ketua BEM Fisip Umuslim, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Sabtu

(2/10/2021).

Ia menyebutkan jumlah peserta yang mengikuti perlombaan Airmun mencapai 40 orang.

Hasil perlombaan 10 di antaranya memenangkan perlombaan tersebut, yaitu Ridha Akmal (Best Delegate) HI 2021 dan Safriana (Best Position Paper Delegate) HI 2021.

Selanjutnya, Aqil Faza Saifullah (The Most Outstanding Delegate) HI 2021, Sri Maulida (The Most Outstanding Delegate) HI 2021, Siti Nurhaliza Harahap (Honorable Mention Delegate) HI 2021.