Harga Telur di Aceh Singkil Turun, Per Papan Dijual Rp 42 Ribu

Stok telur ayam ras yang tersedia di pedagang grosir Pasar Blangpidie, Kabupaten Abdya, Minggu (18/10/2020). Harganya, Rabu (21/10/2020) berkisar Rp 40.000 hingga Rp 42.000 per papan (isi 30 butir) atau meningkat Rp 2.000 per papan dibandingkan pekan lalu.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Harga telur ayam broiler di Kabupaten Aceh Singkil, turun.

Per papan isi 30 butir dijual Rp 42 ribu. Turun antara Rp 3 ribu sampai Rp 7 ribu sebab sebelumnya per papan dijual pada kisaran Rp 45 ribu sampai dengan Rp 50 ribu.

Kondisi serupa jika dijual per butir. Sebelumnya Rp 2 ribu per butir atau Rp 10 ribu per enam butir.

"Kini Rp 10 ribu dapat 7 butir," kata Susilawati pedagang sembako di Singkil, Minggu (3/10/2021).

Pedagang tidak mengetahui alasan penurunan harga telur.

Sebab sejauh ini permintaan dari konsumen lancar seperti biasa.

Bahkan pada saat cuaca di laut buruk seperti terjadi pekan kemarin, permintaan telur meningkat, karena ikan laut langka.

Sementara itu untuk kebutuhan pokok lainnya di Kabupaten Aceh Singkil, stabil. Tidak ada kenaikan maupun penurunan harga.

Beras kualitas medium kemasan 15 kilo per zak Rp 180.000, minyak goreng Rp 13.000 per liter.

Gula pasir Rp 13.000 per kilo, gula merah Rp 24.000 sekilo dan kelapa Rp 8.000 per butir.

Lalu daging ayam broiler Rp 28.000 per kilo dan ikan tongkol yang banyak dikonsumsi Rp 28.000 per kilo.

Untuk harga sayur mayur, cabe merah Rp 40.000 sekilo, cabe hijau Rp 28.000 sekilo, cabe rawit Rp 32.000 sekilo, bawang merah Rp 38.000 sekilo dan bawang putih Rp 28.000 per kilo.

Berikutnya kol Rp 5.000 per kilo, tomat Rp 8.000 per kilo, kentang Rp 10.000 per kilo, wortel Rp 5.000 sekilo, buncis Rp 5.000 per kilo dan timun Rp 8.000 per kilo.(*)