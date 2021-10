Tolak Divaksin Covid-19, Sebanyak 1.400 Petugas Layanan Kesehatan New York Dipecat

Petugas Layanan Kesehatan di New York, AS

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Penyedia layanan kesehatan terbesar di New York, AS memecat 1.400 karyawan yang menolak vaksin Covid-19.

Seorang juru bicara Northwell Health kepada The New York Times, Selasa (5/10/2021) mengatakan tujuan perusahaan membuat orang divaksinasi, bukan untuk diberhentikan.

Di bawah mandat vaksin New York, semua staf layanan kesehatan harus telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.

Pada 29 September 2021, sebanyak 87% pekerja rumah sakit New York telah divaksinasi lengkap, naik dari 84% tujuh hari sebelumnya.

Beberapa pejabat negara bagian dan layanan kesehatan telah memperingatkan mandat dapat memperburuk kekurangan staf di rumah sakit dan fasilitas medis lainnya.

Sebanyak 1.400 karyawan yang dipecat oleh Northwell menyumbang sekitar 2% dari tenaga kerjanya.

Baca juga: Virus Corona Delta Batalkan Pameran Otomotif New York International Auto Show

Northwell memiliki sekitar 77.000 karyawan di 23 rumah sakit dan lebih dari 830 fasilitas rawat jalan.

Karen Roses termasuk di antara staf yang dipecat dari Northwell.

Seorang mantan teknisi perawatan pasien di Peconic Bay Medical Center di Riverhead, New York, mengatakan menolak untuk divaksin Covid-19 dan dipecat.

Northwell mengatakan mereka telah mengambil pendekatan yang cepat dan agresif dan tenaga kerjanya sekarang telah divaksinasi sepenuhnya.