Uni Emirat Arab Targetkan Dapat Daratkan Astronot di Mars atau Jupiter

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Uni Emirat Arab mengumumkan rencana mengirim penyelidikan untuk mendarat di asteroid antara Mars dan Jupiter.

Hal itu untuk mengumpulkan data tentang asal usul alam semesta dari proyek terbaru program luar angkasa ambisius federasi kaya minyak itu.

Proyek ini menargetkan peluncuran 2028 dengan pendaratan pada 2033.

Dengan perjalanan lima tahun, dimana pesawat ruang angkasa akan menempuh jarak sekitar 3,6 miliar kilometer.

Badan Antariksa UEA mengatakan akan bermitra dengan Laboratory for Atmospheric Science and Physics di University of Colorado dalam proyek tersebut.

UEA menolak untuk segera menawarkan biaya untuk upaya tersebut.

Proyek ini muncul setelah Emirates berhasil menempatkan penyelidikan Amal, atau "Harapan," di orbit sekitar Mars pada Februari 2021.

Amal seukuran mobil menelan biaya $200 juta untuk membangun dan meluncurkannya, tidak termasuk biaya operasi di Mars.

Emirates berencana mengirim pesawat ruang angkasa tak berawak ke Bulan pada 2024.

Negara yang merupakan rumah bagi Abu Dhabi dan Dubai ini juga telah menetapkan tujuan ambisius untuk membangun koloni manusia di Mars pada 2117.(*)

