VIDEO - Pagelaran Pacific Airshow 2021 di California AS

SERAMBINEWS.COM, CALIFORNIA - Ajang tahunan Pacific Airshow pada Jumat (01/10/2021) kembali digelar di Pantai Huntington, California, Amerika Serikat (AS), setelah tahun lalu penyelenggaraannya dibatalkan akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh AS.

Untuk kedua kalinya dalam sejarah AS, tiga tim akrobatik udara Amerika Utara — US Navy Blue Angels, US Air Force Thunderbirds, dan Canadian Forces Snowbirds — akan tampil bersama di satu pertunjukan udara.

Thunderbirds, yang menerbangkan Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons, akan memulai debut rutin baru mereka yang menampilkan “formasi yang menggambarkan kisah patriotisme, kecerdikan, kerjasama tim, dan inspirasi”.

US Navy Blue Angels merayakan ulang tahun ke-75 mereka tahun ini. Penggemar penerbangan dapat menyaksikan debut skuadron pesawat F/A-18 Super Hornet baru.

Tim aerobatik Canadian Forces Snowbirds merayakan hari jadinya yang ke-50 tahun ini. Fans berharap untuk melihat formasi terbang skuadron sembilan jet dengan hanya 4 kaki di antara ujung sayap jet.

Tim Demo Osprey MV-22 Korps Marinir AS menerbangkan pesawat rotor twin-tilt buatan Boeing. Pesawat itu memadukan kelincahan helikopter dengan performa kecepatan tinggi pesawat turboprop.

Akhirnya, tidak ada pertunjukan udara yang lengkap tanpa tim parasut yang presisi. The Golden Knights, tim demonstrasi parasut Angkatan Darat AS, dan The Leap Frogs, tim parasut Angkatan Laut AS, keduanya juga akan tampil.(ANTARA)

