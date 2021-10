Utang Rahasia Indonesia Terungkap, Ternyata Diam-diam Terima Sogokan China untuk Bangun Jalur Sutera

SERAMBINEWS.COM - Inilah utang rahasia Indonesia ke China.

Utang tersebut tidak diterima melalui pemerintah, tapi utang tersebut diberikan kepada perusahaan BUMN.

Bukan tanpa alasan, utang tersebut diberikan berkaitan dengan rencana China menghidupkan kembali jalur sutera.

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 dengan nama One Belt One Road (OBOR).

Ini merupakan rencana besar pemerintah China untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutera (Silk Road) di abad ke-21.

Strategi ini melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di 152 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika.

Adapun road lebih merujuk pada jalur laut atau Jalur Sutera Maritim di Abad ke-21.

Lantas, bagaimana peran Indonesia dalam BRI ini?

Lembaga riset AidData mengungkapkan ada beberapa negara yang menumupuk utang tersembunyi kepada China di sepanjang tahun 2000 - 2017.

Tumpukan utang ini terkait dengan keinginan China untuk membuat jalur sutera baru atau yang dikenal BRI ini.