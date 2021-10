FP USK Gelar ICAGRI-3, Konferensi Internasional Ini Bahas Alih Teknologi dan Inovasi Pertanian

Dokumen FP USK

Rektor USK, Prof Dr Samsul Rizal MEng IPU, membuka The 3rd International Conference on Agriculture and Bioindustry (ICAGRI) secara virtual. Acara digelar FP USK ini dipusatkan di Multi Purpose Room FP USK, Banda Aceh, Rabu (13/10/2021). Konferensi ini diikuti berbagai elemen masyarakat yang konsen di bidang pertanian, baik dari Indonesia maupun internasional, yang terdiri atas praktisi, akademisi, peneliti, profesional, birokrat, dan stakeholder lainnya.