JTMI USK Gelar Konferensi Internasional Secara Virtual, Peserta LN Jadi Partisipan, Bahas Topik Ini

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Jurusan Teknik Mesin dan Industri (JMTI) Fakultas Teknik Universitas Syiahkuala (USK) melaksanakan konferensi internasional secara virtual pada 11-12 Oktober 2021.

Seminar bertajuk The 3rd International Conference On Experimental and Computational Mechanics In Engineering (ICECME) 2021 itu mengangkat topik “Empowering Applied Technology, Innovation and Resilience for Sustainable Development in New Normal Era”.

Pembukaan atau Welcoming Remarks yang disampaikan oleh Rektor USK, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, IPU, ASEAN Eng sekaligus juga sebagai Keynote Speaker pada ICECME 2021.

Prof Samsul mengatakan, bahwa ICECME ke-3 2021 mencapai tujuannya dalam menyediakan forum yang efektif bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk memperkuat kolaborasi akademisi dan industri dalam penelitian dan inovasi.

Ia menyebutkan, ada sebanyak 150 lebih partisipan dan presenter yang hadir dari berbagai negara secara virtual dan lebih dari 60 Paper yang masuk dan akan mempresentasi paper mereka dalam konferensi tersebut.

“Makalah yang dipresentasikan nantinya akan dipublikasi ke beberapa jurnal dan proceeding yang terindeks Scopus seperti Key Engineering Materials (KEM) Journal, Lecture Note Mechanical Engineering Springerlink prosiding dll,” ujar Rektor.

Kegiatan ini, lanjut Rektor, juga sebagai tanggung jawab USK dalam menjawab tantangan USK sebagai perguruan tinggi untuk merespon musibah pandemi Covid-19 dengan melakukan penelitian dan pengembangan produk, juga tantangan dalam memasuki dunia Revolusi Industri 4.0.

Sedangkan Ketua Jurusan JTMI, Dr Irwansyah, ST, MEng menyampaikan, bahwa JTMI USK telah aktif melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi di lingkungan USK.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah penelitian terus meningkat, serta besarnya dana yang diserap dan jumlah produk inovasi yang telah dihasilkan.

JTMI juga telah menunjukkan peningkatan kompetensi melalui jumlah proposal penelitian yang didanai ditingkat nasional, dan ikut serta serta dalam kompetisi produk inovasi nasional dan internasional seperti pengembangan komposit alami, mobil listrik, robot terbang, kapal selam, sepeda air, dan pembangkit listrik terbarukan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik USK yang baru dilantik, Dr Ir Alfiansyah Yulianur BC mengatakan, bahwa kehidupan pascapandemi, dan bagaimana teknologi terapan, inovasi, pembangunan berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan itu dan mencapai ketahanan untuk menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan serta perubahan iklim yang terjadi.(*)