Ratusan Pesepeda Ikuti Tour de Koetaradja, Digelar oleh Disbudpar Aceh

BANDA ACEH - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar Tour de Koetaradja secara virtual yang berlangsung secara bertahap dari 5 hingga 10 Oktober 2021. Rute bersepeda itu dipusatkan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar.

Event Tour de Koetaradja dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat berbasis Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) baik saat menjelajah kota dan saat malam puncak pembagian hadiah pemenang.

Para peserta Tour de Koetaradja berasal dari berbagai komunitas pecinta olahraga sepeda yang ada di Aceh. Mereka menempuh jarak 50 km dengan melewati destinasi wisata dan sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Jamaluddin mengatakan, industri pariwisata menjadi pilar penting dalam membangkitkan perekonomian. Sehingga untuk menggalakkan olahraga bersepeda dan mempromosikan objek wisata dan sejarah, pihaknya menggelar event Tour de Koetaradja.

Dikatakan, Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai lokasi pelaksanaan event tersebut, memiliki sangat banyak objek wisata. Sebagai kota tua, Banda Aceh kaya akan sejarah dari tempo dulu termasuk peradaban Islamnya dan juga menjadi salah satu destinasi wisata peninggalan tsunami 2004 silam. Sedangkan Aceh Besar yang terkenal dengan wisata alamnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Jamaluddin menambahkan, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh, khususnya wisatawan domestik, maka diperlukan pendekatan dan strategi khusus, salah satunya dengan memaksimalkan promosi pariwisata dalam berbagai sektor.

“Tour de Koetaradja diharapkan dapat menjadi magnet untuk menarik kunjungan para wisatawan domestik maupun mancanegara. Mengingat tinggi nya antusiasme masyarakat akhir-akhir ini untuk melakukan olahraga sepeda,” ujarnya.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Teuku Hendra Faisal mengatakan, Tour de Koetaradja diharapkan bisa memberi dampak positif terhadap pertumbuhan industri pariwisata di Aceh. Mengingat, Tour de Koetaradja merupakan suatu kegiatan yang mengusung konsep Sport Tourism.

Apalagi, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata diantaranya melalui program sport tourism. Hal itu pula yang menjadi dasar terselenggaranya Tour de Koetaradja, dengan menawarkan konsep event virtual di tengah pandemi.

Dalam kegiatan, untuk menghindari kerumunan, peserta dibagi dalam beberapa tahap. Peserta dibebaskan dalam memilih rute, namun minimal harus menempuh jarak 50 km, dengan melewati tempat wisata dan sejarah di banda Aceh dan Aceh Besar.

Para peserta diwajibkan melampirkan foto dan video tempat wisata yang dilalui. Karena penyelenggara juga akan memperlombakan beberapa kategori yaitu Best Foto, Best Video dan Best Rute.(mun)