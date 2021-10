VIDEO Melihat Proses Olahan Teh Daun Kelor, "Ramuan Ajaib" Karya Mahasiswi UTU Meulaboh

Laporan Yulham | Aceh Barat





SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Daun kelor (Moringa Oleifera), banyak memiliki khasiat untuk kesehatan tubuh manusia.



Dunia telah mengakui, bahwa khasiat daun kelor sebagai ramuan ajaib yang disebut sebagai "Mirachle Tree".



Sementara di Aceh Barat, sejumlah mahasiswi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, mulai mengolah daun kelor menjadi minuman teh yang diproses di Pusat Inkubator Bisnis Teknologi (PIBT) kampus setempat.



Para mahasiswi ini mampu menghasilkan sebanyak 50 kemasan teh per minggu, yang mana proses pengeringannya membutuhkan waktu hingga lima hari tanpa sinar matahari.



Proses olahannya pun terbilang sederhana. Setelah daun kelor dikeringkan, lalu diblender, kemudian dimasukkan dalam kemasan teh celup dan dikemas dengan bungkusan kertas, setiap kemasan berisi 12 pis.



Perlu diketahui, daun kelor mempunyai khasiat di antaranya, menjaga imunitas tubuh, anti oksidan, mengobati diabetes, anti kanker, menjaga kesehatan ginjal, mengontrol kadar gula darah, melancar kan asi ibu menyusui hingga menjadi salah satu minuman stunting bagi anak yang direkomendasi oleh dunia.



Untuk pemasaran, mereka menjual teh celup daun kelor ini dengan harga Rp. 25.000 per bungkus yang dipasarkan via online ke beberapa kota seperti Banda Aceh, Jakarta, Medan dan kota-kota lainnya.



