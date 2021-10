Persoalan Pekerja PT LNET Harus Segera Diselesaikan

FOR SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Anggota Komisi II DPRA, Sulaiman SE, mengharapkan, persoalan yang dialami 52 orang tenaga kerja PT LNET, yang selama ini berkerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT Solusi Bangun Andalas (SBA) bisa segera diselesaikan.

“Harus secepatnya diselesaikan dan yang bisa menyelesaikan ini hanya PT SBA, dia kuncinya,” kata Sulaiman dalam pernyataannya kepada Serambi, Rabu (12/10/2021).

Sulaiman mengaku telah mendapatkan laporan langsung dari pekerja LNET yang beraudiensi ke DPRA pada Senin (11/10/2021) kemarin. Para pekerja mengadukan tidak bisa lagi bekerja karena akses masuk telah diblokir, padahal masa kontrak LNET dengan SBA baru akan berakhir pada 27 Oktober 2021, dan selanjutnya digantikan oleh PT BEST.

“Pengakuan mereka, PT BEST juga sudah menyurati pekerja agar memasukkan surat lamaran. Tapi tidak ada yang melamar karena mereka masih terikat kontrak dengan LNET. Kalau mereka melamar ke PT BEST, mereka akan dipecat oleh LNET dan tidak akan mendapatkan pesangon,” ungkap Sulaiman.

Karena itu, dia berharap SBA dan BEST bisa memahami kondisi yang dihadapi para pekerja LNET. Pihaknya ingin, ke-52 pekerja lokal itu tetap diakomodir untuk bekerja di PLTU di bawah payung PT BEST. “PT SBA dan PT BEST perlu duduk bersama untuk membicarakan dan mencari solusi terhadap ke-52 tenaga kerja itu,” pintanya.

Mantan Ketua DPRK Aceh Besar ini mengaku, dirinya secara pribadi dan kelembagaan tidak akan tinggal diam dan akan terus mengadvokasi ke 52 pekerja tersebut. “Mereka wajib diakomodir oleh PT SBA dan BEST. Saya tidak akan tinggal diam, kearifan lokal harus menjadi pertimbangan utama,” pungkasnya lagi.(yos)