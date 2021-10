Aceh Bebas PPKM Level 4

BANDA ACEH - Saat ini tidak ada lagi kabupaten/kota di Aceh yang masuk dalam daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Menurut data terbaru dalam dalam Instruksi Mendagri Nomor 54 Tahun 2021, dua kabupaten/kota di Aceh sudah memberlakukan PPKM Level 2 dan 21 kabupaten/kota lainnya PPKM Level 3.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 18 Oktober 2021 mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol (Karo Humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto SSTP MM, kepada Serambi, Selasa (19/10/2021), saat merilis data terkini tentang penerapan PPKM yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021.

Iswanto menyebutkan, daerah yang menerapkan PPKM Level 2 di Aceh adalah Banda Aceh dan Aceh Tenggara.

“Sedangkan kabupaten/kota dengan memberlakukan PPKM Level 3 yakni Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya (Abdya), Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam," rinci Iswanto.

Suatu daerah dimasukkan dalam wilayah PPKM Level 1-4 berdasarkan acuan dan kriteria sebagai berikut: PPKM Level 1 meliputi angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu, rawat inap di rumah sakit kurang dari lima orang per 100 ribu penduduk, dan kasus kematian kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk.

PPKM Level 2 terdiri atas angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu, rawat inap di rumah sakit antara 5 dan kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk, serta kasus kematian kurang dari 2 orang per 100 ribu penduduk.

PPKM Level 3 meliputi angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu, rawat inap di rumah sakit 10-30 orang per 100 ribu penduduk, dan kasus kematian antara 2 sampai 5 orang per 100 ribu penduduk.

PPKM Level 4 kiterianya adalah angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu, rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk, dan kasus kematian lebih dari 5 orang per 100 ribu penduduk.