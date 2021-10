Spoiler Lengkap One Piece 1029, Killer Menang dari Hawkins, Sanji Panik & Kabur dari Queen, Ada Apa?

Kru Bajak Laut Topi Jerami ( One Piece) (Youtube)

SERAMBINEWS.COM - Berikut spoiler lengkap manga One Piece 1029 yang dijadwalkan tayang pada akhir pekan ini.

Menurut situs Mangaplus Shueisha, One Piece 1029 akan dirilis pada Minggu (24/10/2021) pukul 22.00 waktu Jepang.

Bagi penggemar yang penasaran dan tidak sabar menunggu rilis cerita lengkapnya, bisa menyimak spoiler lengkapnya dalam artikel ini.

Seperti biasa, manga karangan Eiichiro Oda ini selalu memberikan kejutan di setiap episode ceritanya.

Begitu juga dengan episode terbaru One Piece yaitu chapter 1029 ini.

Menurut bocoran spoiler yang beredar, One Piece 1029 akan menyuguhkan pertarungan menarik yang terjadi antara beberapa karakter, yaitu Sanji Vs Queen dan Killer Vs Hawkins.

Kekuatan tubuh Sanji berhasil membuat Queen dan bawahan Kaidou lainnya tercengang.

Akan tetapi, Sanji malah kabur dari pertarungan.

Selain itu, kru bajak laut yang dipimpin oleh Eustass Kid yaitu Killer juga bertarung dengan sangat memukau.

Ia berhasil mengalahkan Hawkins sekaligus menyelamatkan Kid dengan cara yang tak terduga.