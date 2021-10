Sedang Hamil, Nikita Willy Mengaku Jadi Malas 2 Hari Tak Mandi, Istri Indra Priawan Tanpa Riasan

Artis peran Nikita Willy diketahui kini sedang mengandung buah hati pertamanya dengan Indra Priawan.

SERAMBINEWS.COM - Pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan sedang berbahagia.

Pasalnya kini Nikita sedang berbadan dua setelah setahun menikah.

Artis peran Nikita Willy diketahui kini sedang mengandung buah hati pertamanya dengan Indra Priawan.

Usia kandungan Nikita Willy memasuki 4 bulan.

Niki telah menggelar acara gender reveal tepat di perayaan 1 tahun pernikahannya dengan Indra.

Calon anak pertama mereka berjenis kelamin laki-laki.

Adik Nikita pun nampak senang karena keponakannya yang pertama berjenis kelamin laki-laki.

"New baby boy is on his way here

Nikita Willy juga terlihat sangat senang karena ia dan sang suami akan segera dikaruniai anak laki-laki.